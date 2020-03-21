Происшествия

В Одессе горит один из крупнейших ТЦ: фото и видео с места ЧП

В эти минуты в Киевском районе Одессы бойцы ГСЧС ведут борьбу с возгоранием в City Center — крупнейшем торгово-развлекательном комплексе, расположенном по проспекту Небесной сотни.

По словам очевидцев, наблюдается сильное задымление. Из огромного здания срочно эвакуируют людей — покупателей и обслуживающий персонал. Благо, в связи с карантином нынче функционируют только супермаркет «Сильпо» и, возможно, еще несколько торговых точек.

Пользователи в социальных сетях выложили фото и видео: из здания торгового центра поднимаются черные клубы дыма. Вероятнее всего, он валит с верхних этажей либо непосредственно с крыши.

В региональном главке ГСЧС подтвердили, что на место уже прибыли пожарные расчеты.

Напомним, в ночь на 1 марта в Одессе горел трехэтажный дом по улице Греческой, 20, который является памятником архитектуры.

Видео Думская

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter