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Происшествия

В Одессе горит один из крупнейших ТЦ: фото и видео с места ЧП

19:37 21 марта 2020 612
пожар
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В эти минуты в Киевском районе Одессы бойцы ГСЧС ведут борьбу с возгоранием в City Center — крупнейшем торгово-развлекательном комплексе, расположенном по проспекту Небесной сотни.

По словам очевидцев, наблюдается сильное задымление. Из огромного здания срочно эвакуируют людей — покупателей и обслуживающий персонал. Благо, в связи с карантином нынче функционируют только супермаркет «Сильпо» и, возможно, еще несколько торговых точек.

Пользователи в социальных сетях выложили фото и видео: из здания торгового центра поднимаются черные клубы дыма. Вероятнее всего, он валит с верхних этажей либо непосредственно с крыши.

В региональном главке ГСЧС подтвердили, что на место уже прибыли пожарные расчеты.

Напомним, в ночь на 1 марта в Одессе горел трехэтажный дом по улице Греческой, 20, который является памятником архитектуры.

Видео Думская

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