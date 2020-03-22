Спорт

Шестикратный чемпион мира Формулы-1 35-летний британец Льюис Хэмилтон отказался сдать тест на коронавирус после того, как стало известно, что актер Идрис Эльба и жена премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо, с которыми он 4 марта контактировал на мероприятии в Лондоне, заразились Covid-19.

Знаменитый автогонщик считает, что другим людям это нужнее, чем ему.

«Привет, ребята. Надеюсь, вы все настроены позитивно, сохраняете занятость и здоровье. Были некоторые спекуляции на тему моего здоровья после того, как я был на мероприятии, где присутствовали два человека, которые позже сдали положительный тест на коронавирус.

Я хочу, чтобы вы знали, что у меня все хорошо, я чувствую себя здоровым и занимаюсь два раза в день. У меня нет никаких симптомов, и уже прошло 17 дней с тех пор, как я видел Софи и Идриса. Все это время я был на связи с Идрисом и рад слышать, что он в порядке.

Я поговорил со своим врачом и дважды подумал о том, нужно ли мне сдавать тест. Правда в том, что существует ограниченное количество тестов, и есть люди, которые нуждаются в них больше, чем я, особенно когда у меня не наблюдается никаких симптомов.

Итак, вот, что я сделал: на прошлой неделе я пробыл в самоизоляции, с момента отмены практики в прошлую пятницу, держался подальше от людей.

Самое важное, что может сделать каждый, — это оставаться в позитивном настроении, социально дистанцироваться как можно лучше, самоизолироваться, если это необходимо, и регулярно мыть руки с мылом и водой в течение не менее 20 секунд.

Спасибо вам за все ваши сообщения. Я посылаю вам любовь и позитив издалека. Берегите себя", — написал знаменитый автогонщик Льюис Хэмилтон в Twitter.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Ювентуса» Пауло Дибала и легенда «Милана» Паоло Мальдини заразились коронавирусом.

Фото Instagram



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