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Чемпион Формулы-1 отказался сдать тест на коронавирус после контакта с заразившимися знаменитостями
Шестикратный чемпион мира Формулы-1 35-летний британец Льюис Хэмилтон отказался сдать тест на коронавирус после того, как стало известно, что актер Идрис Эльба и жена премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо, с которыми он 4 марта контактировал на мероприятии в Лондоне, заразились Covid-19.
Знаменитый автогонщик считает, что другим людям это нужнее, чем ему.
«Привет, ребята. Надеюсь, вы все настроены позитивно, сохраняете занятость и здоровье. Были некоторые спекуляции на тему моего здоровья после того, как я был на мероприятии, где присутствовали два человека, которые позже сдали положительный тест на коронавирус.
Я хочу, чтобы вы знали, что у меня все хорошо, я чувствую себя здоровым и занимаюсь два раза в день. У меня нет никаких симптомов, и уже прошло 17 дней с тех пор, как я видел Софи и Идриса. Все это время я был на связи с Идрисом и рад слышать, что он в порядке.
Я поговорил со своим врачом и дважды подумал о том, нужно ли мне сдавать тест. Правда в том, что существует ограниченное количество тестов, и есть люди, которые нуждаются в них больше, чем я, особенно когда у меня не наблюдается никаких симптомов.
Итак, вот, что я сделал: на прошлой неделе я пробыл в самоизоляции, с момента отмены практики в прошлую пятницу, держался подальше от людей.
Самое важное, что может сделать каждый, — это оставаться в позитивном настроении, социально дистанцироваться как можно лучше, самоизолироваться, если это необходимо, и регулярно мыть руки с мылом и водой в течение не менее 20 секунд.
Спасибо вам за все ваши сообщения. Я посылаю вам любовь и позитив издалека. Берегите себя", — написал знаменитый автогонщик Льюис Хэмилтон в Twitter.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Ювентуса» Пауло Дибала и легенда «Милана» Паоло Мальдини заразились коронавирусом.
Фото Instagram
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