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Кейт Миддлтон показала новое фото с детьми в честь Дня матери

13:23 22 марта 2020 104
Кейт Миддлтон, принц Уильям, Шарлотта и Джордж
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

22 марта Великобритания традиционно празднует День матери. Из-за пандемии коронавируса премьер-министр Борис Джонсон призвал семьи отмечать этот праздник врозь, поздравляя матерей дистанционно.

Кейт Миддлтон, которая вместе с мужем принцем Уильямом накануне посетила колл-центр службы скорой помощи в Лондоне, опубликовала в честь Дня матери новое семейное фото — вместе со старшими детьми — четырехлетней принцессой Шарлоттой и шестилетним принцем Джорджем. Шарлотта «едет» на спине у мамы, Джордж — у отца. Снимок был сделан во время выхода на природу в графстве Норфолк, где у супругов имеется поместье Анмер-холл.

Кэтрин также показала самодельную открытку, которую подарил ей сын.

В аккаунтах герцога и герцогини Кембриджских в соцсетях также были выложены фотография Кейт во младенчестве — на руках у ее матери Кэрол Миддлтон. И снимок принцессы Дианы с сыновьями — Уильямом и Гарри.

«Матерям — старым и новым, и семьям, которые проводят этот день вместе или врозь. Мы думаем о вас в это трудное время. Счастливого дня матери», — говорится в посте.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за коронавируса королева Елизавета отказалась принимать у себя императора Японии и самоизолировалась в Виндзоре.

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