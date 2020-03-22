- 13:23 Кейт Миддлтон показала новое фото с детьми в честь Дня матери
- 13:22 США вышли на третье место по количеству заразившихся COVID-19
- 13:21 Шах и мат, ученые: патриарх Кирилл утвердил специальную молитву против коронавируса
- 13:11 Волонтер подарила клинике в Ровно дорогостоящий аппарат для лечения больных коронавирусной инфекцией
- 12:55 "Карантин — это не каникулы": известные украинки призвали родителей быть примером для детей
- 12:54 Какие спортивные события отменили и перенесли из-за коронавируса: полный список
- 12:23 Народный протест: в центре Одессы недовольный ограничениями пассажир лег на рельсы перед трамваем
- 12:18 Удачи и неприятности: гороскоп на 23 марта для всех знаков зодиака
- 12:12 Украина продала в Испанию 100 тысяч масок по 2 гривни за штуку: Нефьодов говорит, что все легально
- 12:01 Бредит ГУЛАГом: Кива неожиданно "заскучал" по Сталину и нарвался на жесткий ответ
- 11:57 В Николаеве полицейские в драке подстрелили мужчину
- 11:24 Не время экономить: Ермак купил себе Mercedes за 3 миллиона
Кейт Миддлтон показала новое фото с детьми в честь Дня матери
22 марта Великобритания традиционно празднует День матери. Из-за пандемии коронавируса премьер-министр Борис Джонсон призвал семьи отмечать этот праздник врозь, поздравляя матерей дистанционно.
Кейт Миддлтон, которая вместе с мужем принцем Уильямом накануне посетила колл-центр службы скорой помощи в Лондоне, опубликовала в честь Дня матери новое семейное фото — вместе со старшими детьми — четырехлетней принцессой Шарлоттой и шестилетним принцем Джорджем. Шарлотта «едет» на спине у мамы, Джордж — у отца. Снимок был сделан во время выхода на природу в графстве Норфолк, где у супругов имеется поместье Анмер-холл.
Кэтрин также показала самодельную открытку, которую подарил ей сын.
В аккаунтах герцога и герцогини Кембриджских в соцсетях также были выложены фотография Кейт во младенчестве — на руках у ее матери Кэрол Миддлтон. И снимок принцессы Дианы с сыновьями — Уильямом и Гарри.
«Матерям — старым и новым, и семьям, которые проводят этот день вместе или врозь. Мы думаем о вас в это трудное время. Счастливого дня матери», — говорится в посте.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за коронавируса королева Елизавета отказалась принимать у себя императора Японии и самоизолировалась в Виндзоре.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.