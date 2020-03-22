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Украина

ООН и ВОЗ готовят для Украины два плана борьбы с коронавирусом

14:23 22 марта 2020 548
Коронавирус
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ, Программа развития ООН и Минздрав разрабатывают для Украины два плана помощи в борьбе с коронавирусом с бюджетом около 38 миллионов долларов и 20 миллионов долларов соответственно. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

«Фактически, сейчас все государства ориентируются на рекомендации ВОЗ, которая говорит, что для сдерживания коронавируса нужно: а) обмениваться информацией; б) наращивать объемы тестирования инфицированных для понимания общей эпидемиологической ситуации; в) изолировать тех, с кем контактировал больной; г) объединить усилия государства и населения, поскольку это проблема носит уже не только медицинский характер, но и социально-экономический. Если речь идет о конкретной поддержке, то сейчас совместно с ВОЗ, ЮНИСЕФ, Программой развития ООН и МЗ для Украины разрабатывается два плана помощи с бюджетом около 38 млн и 20 млн долларов», — сказал он, сообщает Укринформ.

По его словам, первый план предусматривает помощь в закупке лекарств и оборудования, усиление координации на местах и обеспечение профессионального анализа ситуации в стране. Второй план будет направлен на поддержку украинцев, проживающих на востоке Украины.

«В условиях обострения эпидемкризиса мы не можем забывать о слоях населения, которые являются наиболее уязвимыми. Если кто не знает, в начале года ООН утвердила План гуманитарного реагирования для Украины в размере около $ 162 млн. Понимая, что потребности сейчас будут расти, мы планируем привлечь еще $ 20 млн на борьбу с распространением Covid-19», — отметил Кислица.

Как писали «ФАКТЫ», в Украине по состоянию на утро 22 марта зафиксированы 47 случаев коронавируса, из них 3 летальных, 1 пациент уже выздоровел.

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