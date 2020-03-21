В Киеве семь новых случаев заражения коронавирусом

Украина

В Киеве зарегистрированы новые случаи заболевания коронавирусом. Положительные тесты на COVID-19 подтверждены еще у 7 человек. Об этом в Facebook сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, вечером 21 марта лабораторно подтверждены тесты у двух женщин -29-ти и 39-ти лет и 5-ти мужчин в возрасте от 31 до 50 лет.

На сегодня в столице 10 зарегистрированных случаев заболевания COVID-19.

Кличко отметил, что 8 киевлян были инфицированы в европейских странах — в Франции и Германии. Два случая — это местное заражение от больных из Житомирской области и Киева.

Из 10 больных 5 человек лечатся в Александровской клинической больнице столицы. Еще 5 — находятся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Кроме того, мэр отметил, что еще три теста отправлены в референс-лабораторию для подтверждения или опровержения болезни.

Напомним, в Украине за сутки 20 марта было зафиксировано 15 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. На 10 часов утра 21 марта в стране зафиксирован 41 лабораторно подтвержденный случай заражения COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

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