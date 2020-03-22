Филарет объявил гомосексуализм причиной распространения коронавируса: в сети ответили (видео)

Украина

Бывший патриарх Киевский и всея Руси-Украины (1995−2018 гг.) Филарет назвал причиной коронавируса «геев и лесбиянок» и заявил, что церковь не должна отменять причастие. Об этом архиерей заявил в эфире программы «Честно с Ташей Трофимовой».

«Причина коронавируса в греховности. Я имею в виду, прежде всего, однополые браки. И не только это. Детей учат выбирать себе пол. Что это? Добро? Это зло. За такое зло Бог сжег Содом и Гоморру и там до сих пор Мертвое море», — сказал он.

Также Филарет рассказал, что причастие в храмах, подконтрольных ему, во время карантина прекращать не будут.

«Чтобы защититься от коронавируса нужно покаяться, а потом уже меры предосторожности. Крест мы рекомендуем не целовать. Сейчас идет дискуссия, можно ли причащаться из одной ложки. Я задаю вопрос: «Вы верите, что это кровь и тело Иисуса Христа? Если вы не верите, то не причащайтесь. А если верите, то разве от Христа можно получить эти вирусы?» — сказал он.

В сети активно комментируют заявления бывшего партиарха.

«При церквах есть дома престарелых? проводите с почётом туда дедушку», — предложил один из пользователей.

«Жаль, что сам не причащается», — добавил второй.

«Всё норм, причащайтесь и целуйте иконы. Естественный отбор рулит!» — считает третий.

«Ох и поток сознания дед на нас вывалил», — поделился впечатлениями четвертый.

Как писали «ФАКТЫ», ранее патриарх Московский Кирилл утвердил тексты специальных молитв и прошений в связи с пандемией коронавируса. Новые молитвы начнут читать во всех храмах РПЦ с 22 марта.

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