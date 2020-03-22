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Шах и мат, ученые: патриарх Кирилл утвердил специальную молитву против коронавируса

13:21 22 марта 2020 85
Патриарх Кирилл
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Патриарх Московский Кирилл утвердил тексты специальных молитв и прошений в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

Священный синод призвал всех пастырей церкви «к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам». Новые молитвы начнут читать во всех храмах РПЦ с 22 марта.

Текст молитвы написан на церковнославянском языке (слово «коронавирус» в нем не упоминается).

В сети активно обсуждают такое решение Московского патриархата.

«„Патриарх Кирилл утвердил специальную молитву против коронавируса“ Теперь точно вакцина на. й не нужна! Шак и мат, учёные», — написал Сталингулаг в Twitter.

«Патриарх Кирилл утвердил тексты молитв против коронавируса. Вакцина, которую мы заслуживаем», — добавил #MDK.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Москве провели «молебен о спасении от эпидемии», а на днях монахи Высоко-Петровского монастыря решили ежедневно устраивать крестные ходы с молебном об избавлении от коронавируса.

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