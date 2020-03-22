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Общество и люди

Под Киевом нелегальные тесты на коронавирус продавали "всего" по 750 гривен за штуку

16:44 22 марта 2020 171
Полиция
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Житель Ирпеня (Киевская область) занимался продажей несертифицированных в Украине тестов для определения коронавируса. Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

Так, 38-летний житель Ирпеня, используя мессенджер, разместил объявление о продаже теста на короновирус. Цена одного такого теста составляла 750 гривен. Изъято около 300 единиц товара.

«По информации Минздрава Украины, указанный тест не получил декларацию о соответствии в Украине. В Гослекслужбе отметили, что в соответствующем Реестре лиц отсутствует информация в отношении лица, ответственного за введение медицинских изделий для диагностики COVID-19», — говорится в сообщении полиции.

На мужчину составлен админпротокол по ст. 164 КУоАП (Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности). Нарушитель обязан уплатить 17 500 гривен штрафа.

Как писали «ФАКТЫ», недавно на Волыни работники прокуратуры совместно с сотрудниками областного управления СБУ выявили группу лиц, которые наладили изготовление из этилового спирта, находящегося в незаконном обороте, средства, якобы, предназначенного для дезинфекции рук при профилактике заражения коронавирусом.

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