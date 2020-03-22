Происшествия

На «борьбу» с коронавирусом: на Волыни подпольный цех выпускал тонны фальсифицированного антисептика (фото)

На Волыни работники прокуратуры совместно с сотрудниками областного управления СБУ выявили группу лиц, которые наладили изготовление из этилового спирта, находящегося в незаконном обороте, средства, якобы, предназначенного для дезинфекции.

«На границе области правоохранители задержали грузовик, который перевозил 20 тонн фальсифицированной продукции на сумму более двух миллионов гривен», — сообщает прокуратура Волынской области.

В ходе проведенного санкционированного обыска в подпольном цехе, расположенном в одном из сел Киверцивского района, обнаружено большое количество сырья для изготовления подделанных препаратов.

Установлено, что фальсификат не имеет противовирусного действия, а его использование может навредить здоровью человека. Кроме «антисептика», дельцы изготовляли моющие средства, якобы, известных европейских брендов, а так же тару и оборудование для разлива.

По мнению следствия, ежедневно подпольный цех изготовлял до и продавал до 15 тонн «антисептика» на сумму 1,5 миллиона гривен. В отношении злоумышленников открыто уголовное производство, ведется следствие им розыскные действия.

Напомним, что индивидуальны средства защиты в Украине пока в огромном дефиците, чем и воспользовались мошенники.

Как писали «ФАКТЫ», ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения дали рецепт, по которому можно изготовить антисептик в домашних условиях.

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