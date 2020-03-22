Сыну не откажешь: Безус потешил сеть трюком с туалетной бумагой (видео)

Спорт

Футболист «Гента» и сборной Украины Роман Безус, вместе с семьей находящийся на карантине в Бельгии, присоединился к челленджу #ВСІВДОМА, который запустили игроки нашей национальной команды. Роман даже с помощью рулона туалетной бумаги продемонстрировал, что с техникой у него полный порядок.

«Когда сын сказал, что хочет в туалет», — шутливо подписал видео Безус, кстати, входящий в этом сезоне в тройку лучших атакующих полузащитников чемпионата Бельгии.

Отметим, что «Гент», цвета которого, кроме Романа Безуса, защищают еще два футболиста сборной Украины Роман Яремчук и Игорь Пластун, из-за пандемии коронавируса отменил все совместные тренировки до 5 апреля. После 29 туров самая «украинская» команда чемпионата Бельгии занимает в турнирной таблице чемпионата Бельгии второе место, на 15 очков отставая от «Брюгге» Эдуарда Соболя, на один балл опережая «Шарлеруа» и на два — «Антверпен».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роман Безус забил победный мяч в поединке Украина — Эстония.

Фото Instagram

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