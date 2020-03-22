Ад на земле: главный тренер сборной Италии потерял из-за коронавируса друга детства

Спорт

Итальянский футбол, к сожалению, прочно удерживает первое место в мире по числу пострадавших от пандемии коронавируса. Достаточно сказать, что заражение COVID-19 подтвердили у трех футболистов «Ювентуса» — Ругани, Матюиди и Дибалы, легенды «Милана» Паоло Мальдини и его сына, игроков «Фиорентины» — Влаховича, Кутроне и Пеццельи, квартета исполнителей «Сампдории» — Габбьядини, Коллея, ла Гумины и Торсби, а также футболиста «Вероны» Дзакканьи. О чем говорить, если страшный вирус уже забрал жизни четырех сотрудников «Аталанты», цвета которой защищает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский.

И вот еще одна печальная новость: главный тренер сборной Италии Роберто Манчини признался, что из-за пандемии коронавируса потерял друга детства.

«Я беспокоюсь о своих родителях, которые все еще живут в Джези, даже если у них все хорошо.

Моя сестра позвонила мне и сказала, что мой друг детства умер от коронавируса. Он играл со мной в футбол, когда мы были детьми. Он работал в благотворительной организации Croce Verde в Джези.

Вид колонны военных машин, направлявшихся из Бергамо с гробами, был словно удар в лицо. Никто не был готов к аду на Земле. Думать, что люди умирают из-за нехватки коек для интенсивной терапии, абсурдно, совершенно неприемлемо.

Наши медики делают героическую работу, и я абсолютно верю в них. Вот почему я не собираюсь покидать Италию", — цитирует Роберто Манчини La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что только за последние сутки в Италии от коронавируса умерли 793 человека.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший президент мадридского «Реала» Лоренцо Санс стал жертвой коронавируса.

Фото Getty Images

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