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Масштабный пожар на курорте под Одессой: горит база отдыха (фото)
В курортном поселке Затока на юге Одесской области горит база отдыха. Загорелось четырехэтажное здание «Апартаменты Затока.
Как сообщили в региональном главке ГСЧС, пожар начался около 18.40. Прибывшие спасатели установили, что горят первый, второй, четвертый и мансардный этажи. Огонь ориентировочно распространился на тысячу квадратных метров.
Есть угроза распространения пожара на соседние здания. Спасатели пытаются потушить огонь. Информации о жертвах и потерпевших пока нет.
Это не первое подобное ЧП за сутки. В ночь на воскресенье, 22 марта, на популярном одесском пляже «Ланжерон» также случился пожар — загорелась площадка на побережье. По словам очевидцев, огонь распространялся не очень стремительно — мешал шедший дождь, однако угроза для близлежащих строений была вполне реальной.
Час спустя пламя удалось локализовать, а еще через 45 минут — погасить. Выгорели 200 квадратных метров территории. Погибших и пострадавших нет. Одной из вероятных причин пожара считается неосторожное обращение с огнем. Не исключается также занесение огня извне, то есть поджог.
Напомним, вечером 21 марта в Одессе горел один из крупнейших торговых центров City Center. Жертв и пострадавших не было.
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