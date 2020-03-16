23 марта 2020

Ровно 110 лет назад, 23 марта 1910 года, в Токио родился Акира Куросава. Мальчик был самым младшим, восьмым ребенком в семье. Он с малолетства очень любил рисовать, и у него это получалось. Он с юных лет мечтал работать в киноиндустрии, и у него это тоже вышло. Но даже при всех своих талантах и невероятном упорстве в достижении цели Куросаве в то время даже присниться не могло, что совсем скоро его ждет всемирное признание и слава, которой могли бы позавидовать самые знаменитые кинорежиссеры.

К нему известность пришла довольно рано. Вслед за первыми фильмами ''Гений дзюдо'' и ''Мужчины, идущие по следу тигра'' он одну за другой снял картины, ставшие этапными не только в его творчестве, но и в истории мирового кинематографа. Их потом называли своеобразным мостом между Востоком и Западом, между традиционным кино и модерном. Речь идет о фильмах ''Пьяный ангел'', ''Семь самураев'' и ''Расемон''. ''Расемон'', снятый по мотивам знаменитого японского писателя Акутагавы Рюноскэ, получил Гран-при ''Золотой лев'' и ''Оскар'' как лучший иностранный фильм 1951 года.

Многие исследователи творчества великого режиссера называют лучшим его творением картину ''Семь самураев''. Труд создателя этого фильма был невероятно огромным. Биографию каждого из семи самураев он записывал в отдельный блокнот, абсолютно реалистично затем снимая 284 эпизода (в ''Расемоне'' их было всего 57)! Причем, впервые в мировой практике была использована популярная в наши дни техника одновременной съемки тремя разноплановыми камерами.

В 1990 году Американская киноакадемия вручает Куросаве персонального ''Оскара'' - ''за достижения, вдохновившие, приведшие в восторг и обогатившие кинематографистов во всем мире''. Он был счастлив. Счастлив по-настоящему. Ведь в том же году вышла в свет его новая работа, спродюссированная Стивеном Спилбергом, — ''Сны Акиры Куросавы''. Восемь совершенно отдельных сюжетов, ''снов'' режиссера, словно предлагают зрителю поразмышлять о смысле смерти и силе жизни, о человеческой природе и творческом поиске. Кстати, в одной из из новелл в роли Винсента Ван Гога снялся легендарный режиссер Мартин Скорсезе.

Акира Куросава любил повторять: ''Когда человек мечтает, он — гений''. Он сам был гением. И умел делиться своей гениальностью с другими. Редкий, согласитесь, в наше время дар.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.