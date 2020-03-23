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Китайцы показали, как правильно носить маски, чтобы не болели уши – забавное видео
Тем, кто сейчас почти постоянно носит защитные медицинские маски, чтобы защитить себя и окружающих от коронавируса, известно, что, если носить это профилактическое средство долго, начинают болеть уши.
Китайское издание People's Daily обнародовало забавный видеоролик, в котором умудренные опытом китайцы показали, как правильно носить этот необходимый ныне аксессуар из неприятных для ушей последствий.
В видео показаны разные варианты, как можно приспособить маску, не цепляя ее резинки за уши. Их можно прикрепить к хвостикам или пучкам из волос, к бандане, к свернутому особым способом полотенцу и так далее.
Пользователи сети отметили, что не только почерпнули из этого видео полезную информацию, но и получили заряд положительных эмоций от его просмотра.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украину из Китая везут тесты на коронавирус, маски и медоборудование.
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