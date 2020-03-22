Украина

Ляшко рассказал, почему медицинские маски должны носить и здоровые люди

В связи с распространением коронавируса в Украине, защитные маски необходимо носить всем людям, потому что потенциальным носителем Covid-19 может быть любой человек. Об этом 22.03.2020 на брифинге рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, при наличии респираторных симптомов так мы уменьшаем расстояние, на которое мы можем распространять возбудителя инфекционной болезни.

«Хирургическая маска нас не защищает от возможного инфицирования. Поэтому, когда сейчас вас просят одевать маску при вхождении в общественный транспорт, в общественные здания, это свидетельствует о том, что мы сейчас этим не защищаем вас, а защищаем от вас людей», — заявил Ляшко.

Кроме того, главный санврач призвал украинцев чаще дезинфицировать свои гаджеты, подчеркнув, что это вопрос личной гигиены.

Напомним, по состоянию на утро 22 марта 2020 года в Украине подтверждены 47 случаев заражения COVID-19, из них три — летальные и один выздоровевший.

В связи с распространением инфекции, режим чрезвычайной ситуации введен в Киеве, Харькове, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской и Киевской областях.

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