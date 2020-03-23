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Из Украины в Польшу пытались вывезти 40 тысяч медицинских халатов (фото)
Пока Украина ждет из Китая обещанных тестов на коронавирус и средства защиты для врачей, медработников чуть не лишили еще одного элемента экипировки. Видя спрос на медицинскую одежду в Европе, предприимчивые «бизнесмены» попытались вывезти контрабандой за границу крупнейшую партию медицинских халатов — 40 тысяч штук общей стоимостью 42 тысячи евро.
Фуру с халатами пограничники остановили на таможенном посту «Ягодин» Волынской области на въезде в Польшу. Специальную медодежду из нетканого синтетического волокна везли тайно — в обход недавно принятых правил о запрете вывоза из страны товаров противоэпидемического назначения.
Начато расследование по статье о подделке таможенных документов группой лиц (ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса).
Напомним, с начала вспышки коронавируса, учитывая повышенный спрос на медизделия, под Киевом задержали распространителя фальшивых тестов, а на Волыни нашли подпольный цех по производству поддельного антисептика.
Фото ssu.gov.ua
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