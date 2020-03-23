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Спорт

Стакан и швабра: герой Лиги чемпионов оставил свою девушку в безвыходном положении (видео)

11:29 23 марта 2020 306
Маркос Льоренте и его девушка Патрисия
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Футболист мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте, который недавно двумя голами в дополнительное время «похоронил» «Ливерпуль» в Лиге чемпионов, запустил новый челлендж в соцсетях.

Победитель Лиги чемпионов в составе «Реала» опубликовал в своем Instagram видео, на котором он разыграл свою девушку. Для этого 25-летний Маркос взял стакан с водой, встал на стул и зафиксировал его под потолком с помощью швабры. Затем Льоренте попросил свою спутницу подержать швабру, а сам убрал стул и оставил Патрисию в безвыходном положении. Та оценила шутку и рассмеялась.

«Ребята, чтобы хорошо сосуществовать, вам понадобится только палка и стакан воды», — написал Маркос Льоренте под видео.

Отметим, что до перехода в прошлом году из «Реала» в «Атлетико» за 40 млн евро Маркос Льоренте выиграл с Королевским клубом Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, а также Суперкубки УЕФА и Испании. Кстати, отец Маркоса, выигравшего в футболке сборной Испании чемпионат Европы U21, Франсиско Льоренте — футболист, выступавший и за «Реал», и за «Атлетико». А его дядя, Хулио Льоренте, тоже был футболистом, начинал карьеру в «Реале», однако более известен по выступлениям за «Тенерифе».

Кстати, "развод"  Льоренте оценил защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими, который решил подобным образом разыграть свою девушку. Получилось... 

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роман Безус усовершенствовал трюк с туалетной бумагой.

Фото Instagram

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