Стакан и швабра: герой Лиги чемпионов оставил свою девушку в безвыходном положении (видео)

Спорт

Футболист мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте, который недавно двумя голами в дополнительное время «похоронил» «Ливерпуль» в Лиге чемпионов, запустил новый челлендж в соцсетях.

Победитель Лиги чемпионов в составе «Реала» опубликовал в своем Instagram видео, на котором он разыграл свою девушку. Для этого 25-летний Маркос взял стакан с водой, встал на стул и зафиксировал его под потолком с помощью швабры. Затем Льоренте попросил свою спутницу подержать швабру, а сам убрал стул и оставил Патрисию в безвыходном положении. Та оценила шутку и рассмеялась.

«Ребята, чтобы хорошо сосуществовать, вам понадобится только палка и стакан воды», — написал Маркос Льоренте под видео.

Отметим, что до перехода в прошлом году из «Реала» в «Атлетико» за 40 млн евро Маркос Льоренте выиграл с Королевским клубом Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, а также Суперкубки УЕФА и Испании. Кстати, отец Маркоса, выигравшего в футболке сборной Испании чемпионат Европы U21, Франсиско Льоренте — футболист, выступавший и за «Реал», и за «Атлетико». А его дядя, Хулио Льоренте, тоже был футболистом, начинал карьеру в «Реале», однако более известен по выступлениям за «Тенерифе».

Кстати, "развод" Льоренте оценил защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими, который решил подобным образом разыграть свою девушку. Получилось...

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Фото Instagram

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