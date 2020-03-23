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Украина

Вторая Италия: в Минздраве рассказали, как коронавирус накроет Украину

11:44 23 марта 2020 572
италия коронавирус
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Министерстве здравоохранения рассчитали наихудший сценарий распространения коронавируса в Украине. Согласно этому сценарию, Украина станет второй Италией, где 21 февраля появился первый умерший от коронавируса, с 12 марта ввели карантин, но на 23 марта жертв пандемии насчитывается более пяти тысяч.

«Нужно рассчитывать наихудший сценарий. Самый худший сценарий рассчитывается по аналогии с Италией и, возможно, с Испанией… Поэтому у нашего главного санитарного врача есть расчеты самого плохого сценария. Я никогда не ориентировался на то, что все будет хорошо», — заявил министр здравоохранения Илья Емец в эфире телеканала «112 Украина».

В Испании, о которой упомянул министр, насчитывается, по последним данным, 29,9 тыс. заболевших. 1813 человек умерли, в том числе 41 за последние сутки. Первые карантинные меры в Испании были объявлены 12 марта — в тот же период, что и в Украине. Власти Испании готовятся продлить ограничения еще на полмесяца.

Напомним, «ФАКТЫ» отслеживают ситуацию с распространением коронавируса в областях Украины. Больше всего заболевших насчитывается в Киеве, Черновцах и Черновицкой области.

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