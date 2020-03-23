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У крымского узника Кремля температура и сухой кашель: появились тревожные данные
У узника Кремля, координатора правозащитной организации «Крымская солидарность» Сервера Мустафаева, который содержится в СИЗО по надуманным обвинениям в терроризме, сильно повысилась температура, появился сухой кашель и слабость.
«Состояние здоровья Сервера Мустафаева ухудшилось — температура тела повысилась с 37,6 до 39,3, сухой кашель, сильная головная боль и слабость во всем теле. Он обращался в „Южный окружной военный суд“ и администрацию пенитенциарного учреждения с просьбой о предоставлении ему надлежащей медицинской помощи, однако ему сделали только жаропонижающие инъекции, не было сделано ни одного анализа и не установлен диагноз», — сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова.
Напомнив, что Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса, омбудсмен заявила, что считает такие действия российских властей недопустимыми и прямо нарушающими основополагающее право человека на жизнь.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», адвокат Сервера Мустафаева рассказывала о страшных условиях в СИЗО, где содержат ее подзащитного — гниющей куче мусора под окном камеры и дырке в полу вместо туалета, из которой периодически «извергаются» нечистоты.
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