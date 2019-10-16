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В камере запах фекалий и кормят свининой: адвокат рассказала об условиях содержания в СИЗО крымскотатарского активиста Мустафаева
Сервера Мустафаева, координатора «Крымской солидарности», узника Кремля по бахчисарайскому «делу Хизб ут-Тахрир», держат в камере с жуткими условиями. Об этом его адвокат Лиля Гемеджи рассказала изданию Крым.Реалии.
«Большую часть времени он содержится один. Это камера размером 4 квадратных метра. Часть этого пространства занимает кровать, умывальник, стол и подобие туалета — дырка в полу. Через день эта дырка извергается вулканом фекалий, которые в итоге растекаются по полу. Из-за этого ему приходится поднимать свои вещи с пола на кровать. Если туалет прорвало утром, то ремонтировать его могут прийти к вечеру», — говорит Гемеджи.
По ее словам, под окном камеры находится свалка гниющих пищевых отходов из столовой. У заключенного также отсутствует постоянный доступ к воде.
«В итоге: из окна — запах гниющих отходов, а в камере — запах фекалий из прорвавшей канализации. Постоянного доступа к воде нету. Если вода появилась, когда ты на прогулке — это означает, что ты не успел ее набрать и будешь ждать следующей возможности», — рассказала адвокат.
Мустафаев, по информации Гемеджи, находится в полной изоляции, ему не передают письма и газеты. Также ему систематически выдают пищу со свининой, из-за чего он питается не каждый день.
Ранее сообщалось, что арестованный в Крыму активист Сервер Мустафаев обратился к евродепутату Ребекке Хармс.
Фото: krymr.org.
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