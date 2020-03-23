Деньги

Zagoriy Foundation и УББ объявили общенациональный сбор средств для закупки 50 аппаратов ИВЛ

Благотворительный фонд Zagoriy Foundation и Украинская Биржа Благотворительности (УББ) объявили общенациональный сбор средств для закупки 50 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в украинские больницы.

«В условиях пандемии COVID-19 аппараты искусственной вентиляции легких помогают спасать жизнь пациентам с тяжелыми осложнениями. Каждый украинец может внести вклад и помочь обеспечить больницы необходимым для борьбы с коронавирусом», — отмечается в пресс-релизе Zagoriy Foundation.

Инициаторы планируют закупить 50 аппаратов ИВЛ производства США следующих моделей: VELA (стоимость единицы — $ 26 940), Bellavista 1000 ($ 32 570) и AVEA ($ 39 700).

Чтобы сделать свой вклад, нужно перейти по ссылке на страницу кампании: https://ubb.org.ua/project/5955 .

Представителям бизнеса, готовым сделать благотворительный взнос по безналичному расчету, нужно написать по адресу: [email protected]

Инициаторы акции отмечают, что аппараты могут быть доставлены в Украину, как только восстановится сообщение между США и Европой. Ориентировочная дата доставки аппаратов — конец мая. Они будут помогать врачам спасать жизни во время эпидемии и после нее.

Украинская Биржа Благотворительности — это платформа, благодаря которой каждый может внести вклад в решение общественной проблемы.

Zagoriy Foundation — благотворительный фонд, созданный в 2015 году Глебом, Катериной и Владимиром Загориями для реализации благотворительных проектов. Семья Загорий — бенефициары фармацевтической компании «Дарница». Напомним, Zagoriy Foundation и «Дарница» уже закупили и передали три аппарата искусственной вентиляции легких для Киевской городской клинической больницы скорой помощи.

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