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- 14:09 Zagoriy Foundation и УББ объявили общенациональный сбор средств для закупки 50 аппаратов ИВЛ
Zagoriy Foundation и УББ объявили общенациональный сбор средств для закупки 50 аппаратов ИВЛ
Благотворительный фонд Zagoriy Foundation и Украинская Биржа Благотворительности (УББ) объявили общенациональный сбор средств для закупки 50 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в украинские больницы.
«В условиях пандемии COVID-19 аппараты искусственной вентиляции легких помогают спасать жизнь пациентам с тяжелыми осложнениями. Каждый украинец может внести вклад и помочь обеспечить больницы необходимым для борьбы с коронавирусом», — отмечается в пресс-релизе Zagoriy Foundation.
Инициаторы планируют закупить 50 аппаратов ИВЛ производства США следующих моделей: VELA (стоимость единицы — $ 26 940), Bellavista 1000 ($ 32 570) и AVEA ($ 39 700).
Чтобы сделать свой вклад, нужно перейти по ссылке на страницу кампании: https://ubb.org.ua/project/5955 .
Представителям бизнеса, готовым сделать благотворительный взнос по безналичному расчету, нужно написать по адресу: [email protected]
Инициаторы акции отмечают, что аппараты могут быть доставлены в Украину, как только восстановится сообщение между США и Европой. Ориентировочная дата доставки аппаратов — конец мая. Они будут помогать врачам спасать жизни во время эпидемии и после нее.
Украинская Биржа Благотворительности — это платформа, благодаря которой каждый может внести вклад в решение общественной проблемы.
Zagoriy Foundation — благотворительный фонд, созданный в 2015 году Глебом, Катериной и Владимиром Загориями для реализации благотворительных проектов. Семья Загорий — бенефициары фармацевтической компании «Дарница». Напомним, Zagoriy Foundation и «Дарница» уже закупили и передали три аппарата искусственной вентиляции легких для Киевской городской клинической больницы скорой помощи.
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