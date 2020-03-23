Новолуние в Овне: начало благоприятных перемен

Стиль жизни

24 марта 2020 года в 9:29 по Гринвичу (в 11:29 по киевскому времени) произойдет новолуние в знаке Овна. О том, что нам принесет это небесное явление, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.

— Новолуние произойдет в пятом градусе Овна, и это значит, что пришло время медитаций и программирования себя на позитивное настроение, а свою жизнь — на благоприятные перемены, — сказала Валентина. — Необходимо вспомнить, чего вы хотите больше всего, и загадать эти желания: нахождение Луны в Овне является для этого благоприятным временем. Какой способ вы при этом будете использовать — просто продумаете, как будет выглядеть нужная вам ситуация или старательно визуализируете ее, — значения не имеет, главное — сам факт того, что вы загадали желание.

Все вышесказанное касается пребывания Луны в знаке Овна, но стоит помнить, что там же в это время располагаются Черная Луна, являющая планетой расплаты за грехи, и астероид группы Кентавров — Хирон. Последний отвечает за двойственное положение вещей — во время его влияния на Землю и землян ни в чем нельзя быть на сто процентов уверенным, все, в результате, оказывается совсем не так, как кажется на первый взгляд. К тому же, новолуние происходит в напряженных аспектах к лунным узлам — такая конфигурация планет для многих из нас может стать роковой. Наиболее уязвимыми являются, прежде всего, представители знака Овна, а также знаков Рака, Весов и Козерога или те, у кого в гороскопе в них находится скопление планет — все они так или иначе могут почувствовать недоброе «дыхание» богини Гекаты.

— Что это за богиня?

— Геката — богиня тьмы, и ореол новолуния — несколько дней до и после него — считаются ее днями, то есть, 29, 30, 1 и 2 лунные дни — ее время. Оно является темным не только в переносном, но и я в прямом смысле — на небе в это время нет Луны, точнее, ее совсем не видно. Энергетика времени Гекаты такова, что злые силы мощнее добрых и светлых, поэтому последние проигрывают в извечной борьбе добра со злом. В такие дни нужно быть очень осторожными, поскольку легко спутать реальную жизненную картину с иллюзией, которая исчезнет, едва на небе появится тонкий лунный серпик. Так, можно поверить человеку, который станет убеждать вас в своей правоте, а буквально через два-три дня окажется, что он беззастенчиво вам лгал. Хорошо, если дело ограничится только обманутым доверием, но ведь можно пострадать и материально, вложив деньги, например, в некое суперприбыльное мероприятие, которое на поверку окажется пирамидой.

— Как же защитить себя?

— В дни Гекаты не стоит никому верить, а еще лучше — ни с кем не общаться, особенно, с незнакомыми или малознакомыми людьми. В это время не надо делать крупные ставки и подписывать серьезные договоры — их результат будет отличным от того, на который вы рассчитываете. Колоссальный упадок сил, ощущаемый в это время, обязательно скажется на бизнесе, финансах и любых других делах вплоть до домашних хлопот, которые мы привыкли считать несерьезными. Что же до роковых событий, то такое положение небесных тел может спровоцировать депрессии, нервные срывы и даже самоубийства.

— На пандемию коронавируса новолуние как-то повлияет?

— Тут необходимо обратить внимание на связку Юпитер — Марс — Плутон в знаке Козерога — она и обусловливает проблему вируса, который вышел на международный уровень. Но одновременно мы видим хорошее отношение этой «связки» к сильному Нептуну в Рыбах — знаке, который является его домом, где он чувствует себя хорошо и комфортно. Этот фактор указывает на прогресс в фармацевтике, а значит, что в скором времени лекарства и вакцина от коронавируса будут найдены. Но, поскольку в новолуние всегда идет материализация наших желаний, самым важным в этом смысле является возможность сконцентрировать все свои мысли и ожидания на вопросе оздоровления — как собственного, так и всей планеты в целом.

— На что еще необходимо обратить внимание в плане здоровья?

— Луна в знаке Овна особенно сильно влияет на голову и органы, имеющие к ней отношение — зубы и язык. Велика вероятность того, что именно с ними возникнут проблемы, к которым необходимо быть морально готовыми — запастись лекарствами, чтобы снять приступ боли, и немедленно обратиться к врачу. Не менее важно обратить внимание на сердечно-сосудистые заболевания — чаще всего, хронические. Здесь необходимо следовать рекомендациям, которые дал лечащий врач относительно режима дня, и принимать прописанные им лекарства. Внушать опасение может и состояние желчного пузыря — стоит принять превентивные меры.

Необходимо помнить, что новолуние — это рождение, то есть процесс, который на любом уровне, хоть ментальном, хоть физиологическом, требует огромных затрат энергии. Физические силы в это время стремятся к нулю, все процессы в организме протекают медленно, поэтому необходимо беречь себя, побольше отдыхать и питаться энергетической едой, включая в свой рацион бобовые, морковь, шпинат, морскую рыбу, яйца, орехи, бананы, яблоки, мед и йогурты.



Ранее о том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня наступающей недели — с 23 по 29 марта 2020 года, согласно лунному календарю, «ФАКТАМ» рассказала астролог Людмила Булгакова.

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