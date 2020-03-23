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В Одессе задержали криминального авторитета из базы Интерпола (фото)
В Кодымском районе, на севере Одесской области, при попытке незаконного пересечения государственной границы задержан криминальный авторитет. Он находился в международном розыске за совершение разбойного нападения и убийства на территории Грузии.
41-летнего злоумышленника отслеживали, в частности, оперативники управления стратегических расследований Нацполиции в Одесской области. Установив время и вероятное место пересечения, они передали информацию пограничникам Подольского пограничного отряда.
«О задержании уже информированы правоохранительные органы Грузии — именно они объявили его в международный розыск. Известно, что подозреваемый ранее неоднократно отбывал наказание за совершение тяжких преступлений на территории РФ и Молдовы», — сообщили в полиции.
До поступления запроса от компетентных органов Грузии о его выдаче иностранец будет находиться в СИЗО. Таково решение Киевского районного суда Одессы, которым задержанный уже взят под стражу на 40 суток.
Ранее сообщалось, что в Киеве задержали группу иностранцев, совершивших вооруженный разбой. Они отобрали у киевлянина сумку, в которой было порядка 3 миллионов гривен.
«ФАКТЫ» также рассказывали, что недавно в Запорожье зарезали известного криминального авторитета по кличке Сарван. Мужчина был азербайджанцем по национальности.
Кроме того, на днях сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве боевика террористической организации «Исламское государство». Иностранец прибыл в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за участие в деятельности ИГИЛ.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..