Домашняя пицца и сырные лепешки: легкие рецепты (фото)

Стиль жизни

Пиццу любят все — и взрослые, и дети. Она вкусная, сытная, красивая. А приготовить ее можно и в домашних условиях. Легким рецептом с «ФАКТАМИ» поделилась известный кондитер из Чернигова Елена Зиберт. Также она рассказала, как приготовить ароматные сырные лепешки. (О том, как по рецепту Елены приготовить очень вкусный домашний хлеб, читайте здесь.) — В домах древних римлян и греков было принято есть пищу на ломтях хлеба, затем это были некие лепешки с начинкой, они же выполняли и функцию тарелок, — рассказывает Елена Зиберт. — А первая пицца появилась в Неаполе в 1522 году. Особо популярна она стала в XIX веке. Причем в каждом регионе был свой рецепт. И сегодня, к примеру, римская пицца имеет хрустящее тесто, а неаполитанская — мягкое. В 1905 году в Нью-Йорке была открыта первая пиццерия, где была придумана типично американская пицца с приподнятыми бортиками, чтобы начинки можно было класть побольше и она не вытекала.

— Как же приготовить пиццу?

— С удовольствием поделюсь рецептом. Приготовим четыре пиццы по 23 см в диаметре из дрожжевого теста. Можно сделать не четыре, а восемь пицц-малюток, по две на противень, если вы делаете детям.

Пицца Для теста нужны совсем простые продукты: сухие дрожжи — 7 г сахар — 1 ч. л. соль- 1 ч. л. оливковое масло — 1 ст. л. мука — 3 стакана (250 мл) теплая вода — 1 стакан (250 мл) В очень теплую воду, градусов 50 примерно, добавляем сахар и дрожжи и хорошо перемешиваем. Пока дрожжи растворятся, отмеряем в миску муку и добавляем соль. Вливаем воду, где работают дрожжи. И замешиваем тесто. Не забудьте добавить оливковое масло. Если тесто слишком плотное, можно добавить совсем чуть-чуть воды, если жидкое — муки. Перекладываем тесто на стол и месим примерно 5 минут. Затем отправляем его обратно в емкость, накрываем чистым полотенцем и ставим в теплое место. В тепле тесто очень быстро поднимется, поэтому начинку делаем уже сейчас. Пицца может быть сырная, с колбасой, с отварным мясом и с морепродуктами… Сделайте такую, как вам хочется, учитывайте при этом наличие продуктов в холодильнике. Колбасу режем, сыр натираем, если это сулугуни или моцарелла, режем, добавляем зелень. Добавляем помидоры. Если их нет, возможно, у вас есть консервированные томаты в собственном соку. Прошло полчаса, достаем тесто, обминаем и делим его на четыре части, из каждой формируем шар и тонко раскатываем. У меня, например, диаметр 23 см. Переносим наше раскатанное тесто на пергамент, руками поправляем, если круг потерял форму. Затем смазываем оливковым маслом тесто (примерно 1 ст. л.), после покрываем томатной пастой, слегка разведенной водой (я вместо пасты использовала кетчуп, который сама заготовила), — примерно 3 ст. л. А затем добавляем немножко порезанного репчатого лука, колбасу, порезанную моцареллу и твердый сыр, который мы натерли на терке и смешали с зеленью. Пока мы всё это раскладываем, духовка должна погреться до 230 градусов и противень тоже. Дальше аккуратно переносим пергамент с пиццей на горячий противень и ставим в духовку. Сначала на 4 минуты на нижний ярус, а затем еще на 3 минуты на средний. Но вы смотрите по своей духовке. У меня пицца готовится 7 минут, а у кого-то это займет 6 или 8 минут. В то время, пока пицца в духовке, мы уже подготавливаем следующую.

Пиццу любят и взрослые, и дети (фото из альбома Елены Зиберт)

— Можно представить, как это вкусно.

— Можете сделать, к примеру, две пиццы с сыром и две с колбасой и сыром. Для четырех пицц (двух с колбасой и сыром и двух сырных) мне понадобилось:

колбаса — 100 г

сыр твердый — 250 г

моцарелла — 250 г

небольшой пучок зелени (петрушка, укроп)

лук репчатый, очень тонко порезанный, среднего размера — 1 шт.

масло оливковое — 4 ст. л.

кетчуп домашний — 12 ст. л.

Томаты кусочками в собственном соку — 1 банка (240 г), можно 2−3 помидора или несколько томатов черри.

— Что может стать альтернативой пицце?

— Например, сырные лепешки. На приготовление шести таких лепешек диаметром 10 см уйдет меньше получаса. А вкус точно никого не оставит равнодушным!

Сырные лепешки 200 мл кефира 150 г тертого твердого сыра 1,5 ст. муки 0,5 ч. л. соли 0,5 ч. л. соды пучок зелени (укроп, петрушка) Всё смешать, добавить 1,5 ст. муки (возможно, понадобится чуть больше) и руками вымесить тесто. Оно должно получиться немного плотное, но эластичное. Важно, чтобы не прилипало к рукам.

Затем тесто разделить на 6 частей, сделать из них шарики и, придавливая, руками придать форму лепешек (можно раскатать, высота теста — примерно 0,5 см). Подготовить начинку: 100 г твердого сыра, пучок зелени 1−2 зубчика чеснока (не обязательно, но с чесноком это вообще нереально вкусно). В центр каждой лепешки выложить начинку, защипать тесто, перевернуть этой стороной вниз и снова придать форму лепешки, придавливая руками либо аккуратно прокатывая скалкой.

Разогреть сковородку, налить немного растительного масла и обжарить лепешки с двух сторон на небольшом огне, можно под крышкой. У меня на сковороду помещались три лепешки, поэтому времени я потратила на приготовление совсем немного. Вынуть на бумажное полотенце, затем переложить на тарелку. Есть лучше, пока не остыли, так как горячий сыр аппетитно тянется. Но если ваши домашние дома, звать их не придется, они на запах прибегут сами. Лепешки можно запечь в духовке, пеките при 180 градусах, пока не подрумянятся.

Сырные лепешки – настоящее объедение (фото из альбома Елены Зиберт)

— А можно вместо свежей зелени использовать замороженную?

— Да. Подойдет и сушеная.

— В какой пропорции вместо сухих дрожжей в ваших изделиях использовать живые?

— 7 г сухих дрожжей заменят 21 г живых дрожжей.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Самое главное — будьте здоровы!

Ранее Елена Зиберт поделилась с «ФАКТАМИ» рецептом популярного десерта — чизкейка, который можно приготовить и в домашних условиях.

А о том, как приготовить дома зефир, «ФАКТАМ» рассказала кондитер из Чернигова Валентина Веревкина.



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