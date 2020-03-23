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В Киеве уже торгуют спецбилетами на проезд в городском транспорте
В Киеве, где с 23 марта ужесточили правила пользования общественным транспортом, зафиксированы первые случаи незаконной перепродажи специальных билетов на проезд. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской администрации.
Чиновники уже обратились в полицию, а в сети напомнили, что с 23 марта общественный транспорт осуществляет перевозку только тех граждан, которые работают на предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность города и страны — медиков, правоохранителей, спасателей, работников ЖКХ, стратегических предприятий. Спецбилеты всем этим категориям граждан выдали в минувшие выходные.
Так, по словам мэра Виталия Кличко, только 22 марта в мэрии выдали 225 тысяч билетов по заявкам от предприятий и учреждений указанных сфер.
Для тех, кто пытается подделать спецбилеты и продавать их в сети, мэр сообщил, что они будут действовать только после предъявления служебного удостоверения.
«Правоохранители, специалисты по борьбе с киберпреступностью уже работают над выявлением дельцов, которые вчера (22 марта 2020 года.- Ред.) оперативно рисовали спецбилеты и размещали объявления об их продаже», — сказал Виталий Кличко.
Напомним, «ФАКТЫ» публиковали схему движения городского общественного наземного транспорта, которую разработали в столице на время режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса.
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