27.44 / 28.25 29.18 / 30.33
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Режим ЧС в Киеве: появилась карта маршрутов общественного транспорта

19:06 21 марта 2020 342
автобусы
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Киеве на время режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса для обеспечения жизнедеятельности города разработали схему движения городского общественного наземного транспорта.

В КГГА сообщили, что транспорт будет развозить исключительно работников предприятий, учреждений и организаций, от которых зависит нормальная жизнь столицы. Это медики, спасатели, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, сотрудники стратегических предприятий.

Пассажиры будут допускаться при наличии специальных билетов, удостоверений личности и средств индивидуальной защиты.

Автобусные маршруты:

№ 56-Д «просп.Палладина — ст. м. «Лыбидская»;
№ 114 «Ул. Милославская — зал. вокзал «Центральный»;
№ 118 «Ст. м. «Черниговская» — ст. м. «Политехнический институт»;
№ 119 «Ул. Касияна — Контрактовая площадь»;
№ 220 «Ул. Тростянецкая — ул. Медовая»;
№ 500 «Ул. Северная — зал. вокзал «Центральный».

Троллейбусные маршруты:

№ 7 «Ул. Чернобыльская — ст. м. «Площадь Льва Толстого»;
№ 16 «ул. Туполева — Майдан Независимости»;
№ 30 «ул. Милославская — ул. Кадетский гай»;
№ 91-Н «Ул. Милославская — зал. вокзал «Центральный»;
№ 92-Н «Просп. Свободы — аэропорт «Киев» им. И. Сикорского.

Трамвайные маршруты:

№ 1 «Михайловская Борщаговка — станция «Старовокзальная»;
№ 12 «Пуща-Водица — Контрактовая площадь»;
№ 14 «Просп. Отрадный — Контрактовая площадь»;
№ 16 «Ст. м. «Героев Днепра — Контрактовая площадь»;
№ 22 «Б-р Перова — завод ЖБК»;
№ 28-Д «Просп. Ватутина — ст. м. «Позняки».

Ограничения вводятся с 23 марта.

Напомним, кроме столицы, режим чрезвычайной ситуации ввели также в Киевской области.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

водка

Доктор Комаровский рассказал, можно ли протирать руки водкой для дезинфекции

пожар

В Одессе горит один из крупнейших ТЦ: фото и видео с места ЧП

Лукашенко

«Пусть там и сидят»: Лукашенко запретил отправлять чартеры за застрявшими за границей белорусами (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер