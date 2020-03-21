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Режим ЧС в Киеве: появилась карта маршрутов общественного транспорта
В Киеве на время режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса для обеспечения жизнедеятельности города разработали схему движения городского общественного наземного транспорта.
В КГГА сообщили, что транспорт будет развозить исключительно работников предприятий, учреждений и организаций, от которых зависит нормальная жизнь столицы. Это медики, спасатели, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, сотрудники стратегических предприятий.
Пассажиры будут допускаться при наличии специальных билетов, удостоверений личности и средств индивидуальной защиты.
Автобусные маршруты:
№ 56-Д «просп.Палладина — ст. м. «Лыбидская»;
№ 114 «Ул. Милославская — зал. вокзал «Центральный»;
№ 118 «Ст. м. «Черниговская» — ст. м. «Политехнический институт»;
№ 119 «Ул. Касияна — Контрактовая площадь»;
№ 220 «Ул. Тростянецкая — ул. Медовая»;
№ 500 «Ул. Северная — зал. вокзал «Центральный».
Троллейбусные маршруты:
№ 7 «Ул. Чернобыльская — ст. м. «Площадь Льва Толстого»;
№ 16 «ул. Туполева — Майдан Независимости»;
№ 30 «ул. Милославская — ул. Кадетский гай»;
№ 91-Н «Ул. Милославская — зал. вокзал «Центральный»;
№ 92-Н «Просп. Свободы — аэропорт «Киев» им. И. Сикорского.
Трамвайные маршруты:
№ 1 «Михайловская Борщаговка — станция «Старовокзальная»;
№ 12 «Пуща-Водица — Контрактовая площадь»;
№ 14 «Просп. Отрадный — Контрактовая площадь»;
№ 16 «Ст. м. «Героев Днепра — Контрактовая площадь»;
№ 22 «Б-р Перова — завод ЖБК»;
№ 28-Д «Просп. Ватутина — ст. м. «Позняки».
Ограничения вводятся с 23 марта.
Напомним, кроме столицы, режим чрезвычайной ситуации ввели также в Киевской области.
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