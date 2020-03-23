- 18:07 Вводить режим ЧП не вижу смысла, о комендантском часе речи быть не может, — генерал милиции
- 18:05 На Донбассе боевики обстреляли грузовик ВСУ: есть раненые
- 17:53 Экс-футболист сборной Бразилии женился на племяннице своей бывшей жены
- 17:46 "Сволочуги" и "вредители": кремлевский пропагандист Соловьев набросился на жителей оккупированного Крыма
- 17:39 Кабмин запретил выпускать украинских туристов за рубеж
- 17:33 Режим ЧС введен еще в трех областях Украины
- 17:26 Владимир Остапчук решил заработать на коронавирусе: продает маски
- 17:24 Как все было: невеста Виктора Павлика показала место знакомства с женихом
- 17:08 Коронавирус у Вельможного не подтвердился, новых заболевших среди нардепов нет, — Зинкевич
- 16:47 В Ивано-Франковске скончалась пожилая женщина с подозрением на COVID-19
- 16:37 В Украине вводят штрафы за рекламу "лекарств против коронавируса"
- 16:36 Россиянку задержали в Черногории за попытку посеять "коронавирусную" панику
"Сволочуги" и "вредители": кремлевский пропагандист Соловьев набросился на жителей оккупированного Крыма (видео)
Российский пропагандист Владимир Соловьев в программе радиостанции «Вести FM» разнес в пух и прах условия отдыха на аннексированном Крымском полуострове. Не понравилось пропагандисту «слишком высокие цены», которые поднимают местные «сволочуги».
«Смотришь цены в Крыму, Сочи — и возникает вопрос: вы вообще в своем уме? …В Турции в разы дешевле, в Италии дешевле, всюду в мире дешевле. Вы что, оборзели?», — возмутился он, очевидно, забыв, что ни Турции, ни Италии сейчас не до туристов.
Главным рецептом снижения цен на украденных крымских курортах он назвал ужесточение наказаний для тех, кто ворует бюджетные деньги, а также… введение на полуостров дивизии войск национальной гвардии России.
В сети появилось видео резонансного эфира, в комментариях к которому пользователи напомнили
Рейхспропагандон Соловйов закликав ввести до Криму «дивізію Дзержинського» для наведення порядку, бо немає інфраструктури та ціни занадто високі. Мерзота забула, що в Криму ця «дивізія» окупантів знаходиться вже 6 років. pic.twitter.com/cu5EgVzI3W— Крымская Жужелица (@crimea2042) March 23, 2020
Напомним, автор книги «Вторжение в Крым. 2014» Татьяна Журидова объяснила «ФАКТАМ» намерение отказаться от российского гражданства.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Сволочуги" и "вредители": кремлевский пропагандист Соловьев набросился на жителей оккупированного Крыма (видео)
В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!