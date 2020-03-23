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"Сволочуги" и "вредители": кремлевский пропагандист Соловьев набросился на жителей оккупированного Крыма (видео)

17:46 23 марта 2020 568
«Сволочуги» и «вредители»: кремлевский пропагандист Соловьев набросился на жителей оккупированного Крыма (видео)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Российский пропагандист Владимир Соловьев в программе радиостанции «Вести FM» разнес в пух и прах условия отдыха на аннексированном Крымском полуострове. Не понравилось пропагандисту «слишком высокие цены», которые поднимают местные «сволочуги».

«Смотришь цены в Крыму, Сочи — и возникает вопрос: вы вообще в своем уме? …В Турции в разы дешевле, в Италии дешевле, всюду в мире дешевле. Вы что, оборзели?», — возмутился он, очевидно, забыв, что ни Турции, ни Италии сейчас не до туристов.

Главным рецептом снижения цен на украденных крымских курортах он назвал ужесточение наказаний для тех, кто ворует бюджетные деньги, а также… введение на полуостров дивизии войск национальной гвардии России.

В сети появилось видео резонансного эфира, в комментариях к которому пользователи напомнили в т. ч., что в аннексированном Крыму «дивизия» оккупантов находится уже 6 лет.

Напомним, автор книги «Вторжение в Крым. 2014» Татьяна Журидова объяснила «ФАКТАМ» намерение отказаться от российского гражданства.

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