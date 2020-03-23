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«Я о таком даже не мечтала!»: откровенное признание самой сексуальной участницы «Холостяка-10» (фото)

20:05 23 марта 2020 128
Дана
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

Одной из самых инициативных девушек 10 сезона романтического реалити «Холостяк» (СТБ) называют 25-летнюю Дану — автора эротической поэзии, владелицу столичного модельного агентства. На Первой вечеринке Дана неожиданно прочла Максу весьма откровенные строки, а на минувшем эфире, получив ключи от квартиры Холостяка, тут же решила заявиться к нему домой!

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Дана призналась, что толкнуло ее на такие смелые решения, какая часть тела Макса ей нравится больше всего и на что она готова ради победы в реалити.

— На Первой же вечеринке вы прочитали Холостяку весьма откровенный стих. Не рановато ли было для такого подарка?

— На самом деле, небольшие сомнения по поводу моего подарка у меня, действительно, были. Я волновалась, как Холостяк отреагирует на такое откровение и почувствует ли он грань между эротикой и вульгарностью, которую я всегда соблюдаю. Но я прекрасно понимала, что на Первой вечеринке важно запомниться и выделиться, поэтому и рискнула (улыбается — Авт.). К тому же, поскольку эротическая поэзия — мое основное хобби, то и мой будущий потенциальный избранник точно должен правильно понимать и принимать мои стихи. Вот, если бы Макс отреагировал как-то негативно, не думаю, что наше дальнейшее общение оказалось бы легким и непринужденным.

— Вы посвящаете свои стихи конкретным мужчинам или это… полет фантазии?

— Некоторые стихи я посвящала конкретному мужчине, но большинство из моих сочинений — абстрактные. Я регулярно пишу уже около четырех лет. Но «Кожним міліметром…» появился давно, в 2012 году. Я написала его для участия в онлайн-конкурсе эротических поэтов. Помню, что принимала участие под псевдонимом Лана Кельман. Тогда еще стеснялась (улыбается — Авт.). А год назад прочитала его и еще два не менее эротических сочинения на конкурсе авторской поэзии в КНУ имени Т. Шевченка. Помню, участники в основном читали стихи про Украину, семью и тут я… Реакция на мое выступление была неоднозначной, но жюри конкурса присудило мне третье место! После этого я, время от времени, стала публиковать свои стихи в Инстаграм, потом появился сборник.

— Вы действительно верите, что на «Холостяке» сможете найти свою любовь?

— Конечно! Я всегда верила в настоящую любовь — такую, знаете, до мурашек… Почему бы не встретить ее здесь, на проекте? Тем более, учитывая опыт Даши и Никиты — пары, которая нашла друг друга именно на «Холостяке».

— Каким было ваше первое впечатление от Макса?

— Издали, из окна авто, которое привезло нас на вечеринку, он почему-то мне показался похожим на Рождена (герой восьмого сезона «Холостяка» — Авт.). А после первого нашего диалога подумала, что Макс немного стеснительный. И это мне понравилось. На самом деле, мне нравятся скромные парни, я бы даже сказала, немного неуверенные в поведении со мной, мужчины.

Помню, первое на что я обратила внимание при знакомстве — его нос! Обожаю мужские носы с горбинкой. У Макса совершенно мой типаж внешности. На самом деле, мне достаточно всего нескольких минут, чтобы мужчина понравился.

— В третьем выпуске «Холостяка» вы стали инициатором встречи с Максом, поехав к нему домой без предупреждения. Волновались?

— Я волновалась больше тому, что Макса не окажется дома и мой сюрприз не удастся. Еще переживала, что овсянка, которую я ему приготовила на завтрак, окажется не вкусной — признаюсь, кулинар из меня, на самом деле, никакой (смеется — Авт.). Мне же хотелось, чтобы Максу понравилось абсолютно все! И я совершенно не ожидала, что, кроме завтрака, смогу провести с ним целый день! При чем, это была инициатива Холостяка.

— Продолжение свидания было в авиасимуляторе.

— Я о таком не могла даже мечтать! Это было очень интересно — я побывала в самолете, да еще и в кабине пилота. В какой-то момент даже забыла, что это симулятор! Но, признаюсь, интереснее всего мне были рассказы Макса про Boeing-737, я следила за тем, как четко он выполняет все движения, управляет самолетом. Может, кому-то показалось, что я все время смотрела на Макса с каким-то тайным желанием, но мне он был гораздо интереснее, чем виртуальная реальность вокруг.

— Значит, о поцелуе вы совсем не думали?

— Просто у нас не было подходящего момента для поцелуя. Я видела, что Макс полностью сосредоточен на полете, поэтому даже не намекала на него. Думаю, всему свое время.

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— Одна из участниц сказала: «Дана — это австрийская школа этикета».

— Когда я это услышала сама, то очень громко смеялась. Теперь этот видеокомментарий у меня на страничке в Инстаграм. На самом деле мне приятно, что я на кого-то произвожу такое впечатление. Иногда я действительно веду себя слишком правильно, но иногда… пишу эротическую поэзию (улыбается — Авт.).

— От чего вам пришлось отказаться на время съемок проекта?

— От любимой работы, поскольку пользование любыми гаджетами на проекте строго запрещено, а мне постоянно надо быть вовлеченной в работу своего агентства. Мне вообще сложно по жизни выпускать что-то из-под своего контроля, но я справилась и с этим. Впервые за четыре года существования моего модельного агентства я полностью делегировала работу в нем своим младшим коллегам. Конечно, очень переживала, как там без меня будут все мои «модельки», но они справились отлично!

Напомним, что первой девушкой, которую поцеловал Макс Михайлюк, стала 23-летняя Даша — гимнастка из Кривого Рога.

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