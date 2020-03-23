- 22:43 Смертельное ДТП в Киеве: из-за потерявшего сознание водителя разбиты шесть авто
- 22:30 Экс-тренер Шевченко по прозвищу Император попал в больницу с коронавирусом
- 22:26 Украинский дизайнер начала шить бесплатные защитные костюмы для врачей
- 22:22 Ярославский привез лабораторные ПЦР-тесты в Харьков
- 22:18 Дело о масках: Гончарук ответил на обвинение
- 22:05 Инна Костыря получила титул «Человек года-2019»
- 21:53 В Одессе закончились тесты для диагностики коронавируса
- 21:51 "Нафтогаз" изменил цену на газ для населения: сколько теперь будем платить
- 21:33 Майк Тайсон нашел оригинальный способ заработка в карантине
- 21:27 На вокзале в Киеве заблокировали поезд из Риги: что произошло
- 21:22 Контрольный тест подтвердил COVID-19 у нардепа Горбенко
- 21:10 Известный украинский комик развеселил сеть песней о "коронованном вирусе"
Экс-тренер Шевченко по прозвищу Император попал в больницу с коронавирусом
Легендарный турецкий тренер Фатих Терим, возглавляющий «Галатасарай», заразился коронавирусом. Об этом 66-летний футбольный специалист по прозвищу Император сообщил на своей странице в Twitter.
«Согласно результатам медицинских тестов, которые прошел сегодня, у меня диагностирован коронавирус. Сейчас я в больнице в надежных руках врачей. Не волнуйтесь», — написал Фатим Терим.
Напомним, что в 2017 году Терим возглавил «Галатасарай» четвертый раз в истории. Ранее специалист работал со стамбульским грандом в 1996—2000, 2002−2004 и 2011−2013 годах.
Под руководством бывшего наставника итальянских «Фиорентины» и «Милана» (под его началом в составе «красно-черных» играл Андрей Шевченко) «львы» восемь раз становились чемпионами Турции, трижды выиграли Кубок страны и привезли на берега Босфора Кубок УЕФА. Всего же как футболист и тренер Терим добыл 21 (!) трофей.
Кстати, именно под началом Фатиха Терима сборная Турции в своей 97-летней истории провела больше всего матчей (134) и отпраздновала больше всего побед (69). В 2008 году под его руководством турки стали бронзовыми призерами чемпионата Европы.
Кстати, наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета, ранее заразившийся коронавирусом, сообщил, что уже выздоровел от недуга.
«Сейчас у меня все хорошо, я чувствую, что выздоровел. Мне потребовалось три или четыре дня, чтобы симптомы ушли. Я стал чувствовать себя намного лучше, у меня больше энергии. И теперь я действительно очень хорошо себя чувствую», — заявил испанец Микель Артета.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что друг детства главного тренера сборной Италии Роберто Манчини умер от коронавируса.
Фото Getty Images
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...