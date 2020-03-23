Экс-тренер Шевченко по прозвищу Император попал в больницу с коронавирусом

Спорт

Легендарный турецкий тренер Фатих Терим, возглавляющий «Галатасарай», заразился коронавирусом. Об этом 66-летний футбольный специалист по прозвищу Император сообщил на своей странице в Twitter.

«Согласно результатам медицинских тестов, которые прошел сегодня, у меня диагностирован коронавирус. Сейчас я в больнице в надежных руках врачей. Не волнуйтесь», — написал Фатим Терим.

Напомним, что в 2017 году Терим возглавил «Галатасарай» четвертый раз в истории. Ранее специалист работал со стамбульским грандом в 1996—2000, 2002−2004 и 2011−2013 годах.

Под руководством бывшего наставника итальянских «Фиорентины» и «Милана» (под его началом в составе «красно-черных» играл Андрей Шевченко) «львы» восемь раз становились чемпионами Турции, трижды выиграли Кубок страны и привезли на берега Босфора Кубок УЕФА. Всего же как футболист и тренер Терим добыл 21 (!) трофей.

Кстати, именно под началом Фатиха Терима сборная Турции в своей 97-летней истории провела больше всего матчей (134) и отпраздновала больше всего побед (69). В 2008 году под его руководством турки стали бронзовыми призерами чемпионата Европы.

Кстати, наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета, ранее заразившийся коронавирусом, сообщил, что уже выздоровел от недуга.

«Сейчас у меня все хорошо, я чувствую, что выздоровел. Мне потребовалось три или четыре дня, чтобы симптомы ушли. Я стал чувствовать себя намного лучше, у меня больше энергии. И теперь я действительно очень хорошо себя чувствую», — заявил испанец Микель Артета.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что друг детства главного тренера сборной Италии Роберто Манчини умер от коронавируса.

Фото Getty Images

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