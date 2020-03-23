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Украина

С 24 марта режим ЧС вводится во Львовской области

22:46 23 марта 2020 171
С 24 марта режим ЧС вводится во Львовской области
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Во Львове и Львовской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее решение было принято на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям и техногенной безопасности.

Решение вступает в силу с 00:00 24 марта.

Как известно, 23 марта Кабинет Министров на внеочередном заседании принял решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях, где подтвердились случаи заражения COVID-19.

Таким образом, список регионов, где действует режим ЧС, включает Житомирскую, Черновицкую, Киевскую, Днепропетровскую, Ивано-Франковскую, Харьковскую, Донецкую, Тернопольскую и Черкасскую области, а также Киев.

Тем временем МОЗ призывает Верховную Раду ввести в Украине режим чрезвычайного положения.

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