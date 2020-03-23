Режим ЧС введен еще в трех областях Украины

Украина

В понедельник, 23 марта, Кабинет министров Украины ввел режим Чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях. Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

Сейчас режим ЧС действует в Житомирской, Черновицкой, Киевской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Харьковской областях и в Киеве. На внеочередном заседании Кабмин ввел ЧС еще в трех областях — это сделано для предотвращения распространения коронавируса. Соответствующие решения ранее поддержали профильные региональные комиссии. К регионам, в которых введена ЧС, добавились Донецкая, Тернопольская и Черкасская области.

Режим ЧС введен уже в девяти областях Украины.

Ранее сообщалось, что министр Емец призвал Верховную раду ввести в Украине Чрезвычайное положение.

О том, кто из украинских политиков усиливает свои позиции при вводе ограничительных мер в стране, читайте в материале главного редактора «ФАКТОВ» Ярослава Жаренова.

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