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Режим ЧС введен еще в трех областях Украины
В понедельник, 23 марта, Кабинет министров Украины ввел режим Чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях. Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.
Сейчас режим ЧС действует в Житомирской, Черновицкой, Киевской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Харьковской областях и в Киеве. На внеочередном заседании Кабмин ввел ЧС еще в трех областях — это сделано для предотвращения распространения коронавируса. Соответствующие решения ранее поддержали профильные региональные комиссии. К регионам, в которых введена ЧС, добавились Донецкая, Тернопольская и Черкасская области.
Режим ЧС введен уже в девяти областях Украины.
Ранее сообщалось, что министр Емец призвал Верховную раду ввести в Украине Чрезвычайное положение.
О том, кто из украинских политиков усиливает свои позиции при вводе ограничительных мер в стране, читайте в материале главного редактора «ФАКТОВ» Ярослава Жаренова.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!