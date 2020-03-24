Криштиану Роналду показал своим детишкам, как дезинфицировать руки (видео)

Спорт

Футболист «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, не забывающий во время карантина на острове Мадейра регулярно посещать домашний спортзал, показал своим детям, как нужно дезинфицировать руки. Португалец поучаствовал в челлендже Stay home («Оставайся дома»), запущенном из-за пандемии коронавируса, и опубликовал видео в Instagram.

Напомним, что невеста футболиста Джорджина Родригес в ноябре 2017-го родила девочку, которую назвали Алана Мартина. Всего же у Роналду четверо детей — трое старших от суррогатных матерей (девятилетний сын Криштиану-младший и появившиеся на свет в июне 2017-го близнецы Ева и Матео).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мать Криштиану Роналду перенесла инсульт и уже выписана из больницы.

Фото Instagram

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