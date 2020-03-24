Спорт

Капитан сборной России угодил в расистский скандал: одной из «жертв» стал Ракицкий (фото)

Нападающий «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба опубликовал в Instagram коллаж, на котором футболистов петербургского клуба сравнил с обезьянами из мультфильма. На одном фото изображен сам Дзюба, а также экс-футболист сборной Украины Ярослав Ракицкий и темнокожие легионеры «Зенита» — Малком, Вильмар Барриос и Дуглас Сантос. На другом — обезьяны из советского мультфильма «Обезьянки».

«Это браво. Ракицкий похож больше всех», — написал Дзюба, отец которого, к слову, родился в Лубнах Полтавской области.

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) уже отреагировала на пост футболиста и порекомендовали россиянину аккуратнее подбирать контент для соцсетей. В противном случае, это может расцениваться как проявление расизма.

«Изображения в посте представляют футболистов разных национальностей, включая самого Дзюбу, и относятся к советскому мультфильму. Всегда надо быть осторожными в плане сравнений с обезьянами, поскольку в футбольном контексте такие сравнения несут определенную нагрузку и могут быть использованы людьми с неправильными намерениями», — приводит слова FARE Sport24.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитые футболисты Умтити, Это'О, Виейра и Балотелли снялись в фильме «Я не обезьяна».

Фото championat.com, Instagram

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter