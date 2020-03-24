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Автомобиль врезался в киоск и полностью сгорел: фото с места жуткого ДТП в Одессе
Утром во вторник, 24 марта, в Киевском районе Одессы произошло серьезное ДТП. Сообщение об этом сначала поступило в главк ГСЧС, поскольку начался пожар. (На днях в Киеве в результате аварии были повреждены несколько автомобилей, один из которых сгорел.)
«В 06:09 в службу спасения 101 сообщили, что на пересечении улиц Люстдорфская дорога и Шишкина произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись две иномарки. В результате начался пожар», — рассказали в главке.
Как уточнили в управлении патрульной полиции, сегодня утром они получили сообщение о данном ДТП. Прибыв на место, обнаружили пожар, который произошел в результате столкновения автомобилей Nissan Almera и Ford Sierra.
«При столкновении Ford отбросило на МАФ (киоск), который находился на остановке общественного транспорта, и автомобиль загорелся. В результате происшествия пострадали водитель Nissan, а также водитель и пассажир Ford — они госпитализированы», — сообщили в полиции.
Сейчас на месте ЧП перекрыто движение, работает следователь.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве возле станции метро «Левобережная» произошло ДТП с участием сразу шести автомобилей. Авария случилась из-за того, что один из водителей умер за рулем.
Также в понедельник, 23 марта, в Киеве произошло жуткое смертельное ДТП с участием микроавтобуса инкассаторов.
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