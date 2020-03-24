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Шансы Украины занять лидирующие позиции в сфере аутсорсинга: мнение специалиста компании Wow 24/7

11:43 24 марта 2020 90
Человек за компьютером
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

В области человеческих ресурсов аутсорсинг занимает значительную позицию. Специалисты получают высокие зарплаты, компании-гиганты хорошо платят и фрилансерам из Украины. В рейтинге «The Global Outsourcing 100» можно найти 21 компанию этой страны. Разберемся, с чем связан такой успех и каковы его составляющие.

Высокий уровень языка. Украинцы активно учат иностранные языки, полторы сотни университетов выпускают филологов. Английский, немецкий, французский, испанский и даже популярный сейчас китайский — все они, и даже больше, доступные для качественного делового общения.

Правильное ценообразование. Украинцы берут меньшую оплату за свою работу, примерно на треть меньше, чем немцы. Это касается почасового вознаграждения в области, вроде IT. Различия в стандартах стран удешевляют труд украинцев. Украинский топовый работник может иметь посредственную должность в Европе, поэтому этот вариант будет выгодным для заказчика.

Часовой пояс и схожесть мышления. Мы живем практически по тому же графику, что и Западная Европа. Не нужно подстраиваться под время, как это бывает с американцами, австралийцами и т. д. Кроме того, наши представления о бизнесе довольно близки. Речь идет о сфере IT и ее развитие в перспективах направлений ЕС, США и Австралии. И хотя Индия и Филиппины являются нашими конкурентами, все же украинский аутсорсинг активно сотрудничает с такими гигантами, как Deutsche Bank, Apple, Bosch, Microsoft, Skype, eBay, Dell, Microsoft, IBM.

Дипломированность и активность. Университеты технологических направлений, включая IT-специальности ежегодно пополняют рынок труда 36 тысячами профессионалов. Выпускники получают фундаментальную техническую базу, она готовит к работе в крупных компаниях. Интересно, что женщин, которые получили диплом о высшем образовании и работают в IT, около 87%. Мужчин с дипломами немного меньше — 82%. США, Россия, Индия — тройка лидеров по количеству IT-специалистов. За ними сразу идет Украина.

Что показывает практика

Итак, Украина готова предоставлять услуги специалистов на выгодных условиях, и достаточно ли этого, чтобы поддерживать высокий уровень качества сервиса и удерживать высокую позицию на рынке? О необходимом опыте и других важные нюансах лучше спросить у «игроков», которые прочно закрепились на этом рынке. Один из таких провайдер услуг аутсорсинга поддержки клиентов — компания Wow24 / 7. Познакомиться поближе можно по ссылке https://wow24−7.io/ Фирма имеет 12 лет опыта работы на рынке и офисы в Киеве и Львове.

К ее услугам относятся поддержка для eCommerce, SaaS-решений, hardware-продуктов, а также виртуальные помощники и промо. СЕО компании Майя Момоток рассказала, какие составляющие успешности в аутсорсинг-бизнесе:


«Качество услуг. Сюда входят техническая и языковая базы, хорошие условия труда специалистов. Профессионализм во всем является фундаментом для развития и процветания бизнеса.

· Опыт. Касается удовлетворения потребностей клиентов, а также работа с нишевыми бизнесами. Мы изучаем запросы клиентов, и ищем для них индивидуальные решения. На сегодня компания научилась качественно удовлетворять потребности различных клиентов.

· Цена услуг. Важно, чтобы клиент мог платить только за то, чем будет пользоваться. Некоторые заказчики выбирают конкретный пакет услуг, мы подбираем индивидуальные варианты и соответственно, формируем на них цены. Клиент с небольшим бюджетом найдет что-то для своего бизнеса.

· Политика открытости и партнерства. Wow 24/7 сотрудничает как с украинскими, так и иностранными компаниями. Формат партнерства создает перспективу взаимовыгодного бизнеса, возможность конкурировать по всей планете".

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