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Спорт

Босс UFC выставил снимок «состарившихся» Хабиба и Фергюсона и нашел новое место для их боя (фото)

12:58 24 марта 2020 126
Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Президент промоушена UFC Дана Уайт в своем Twitter разместил забавное фото «постаревших» бойцов Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, пошутив насчет очередного переноса боя, намеченного на 18 апреля.

«Я тоже переживал по поводу этого боя. Но я сделаю это», — написал Дана Уайт.

Заодно босс UFC заявил, что нашел место для проведения турнира UFC 249, главным событием которого и станет уже срывавшийся четыре раза поединок Нурмагомедов — Фергюсон. Правда, мероприятие пройдет без зрителей.

«Я знаю, где это будет, но еще не готов сказать. Там не будет никаких фанатов. Это закрытое мероприятие», — приводит слова Даны Уайта MMAJunkie.

Поговаривают, что если дуэль россиянина и американца и состоится в срок, то пройдет она в ОАЭ. Как известно, бой должен был состояться в Бруклине, но из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия в штате Нью-Йорк отменили.

Кстати, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обеспокоен ситуацией вокруг переноса UFC 249, где он должен подраться с Тони Фергюсоном.

«Мы с Абдуллой пашем, и не можем понять, что происходит вообще. Где деремся и деремся ли вообще, а как на счет весогонки? И место проведения боя? Такого я себе не представлял. UFC 249, что ты такое?» — написал Хабиб Нурмагомедов, уже вернувшийся из США в Россию.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у Конора Макгрегора из-за коронавируса умерла тетя.

Фото MMAJunkie

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