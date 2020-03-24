- 14:09 Харьковщина для борьбы с коронавирусом получила 2 миллиона от Ярославского и 2,2 миллиона долларов от местного бизнеса
- 14:00 Развитие пневмонии из-за коронавируса возможно без температуры: симптомы
- 14:00 «Дарница» выделила средства на покупку еще трех аппаратов ИВЛ
- 13:58 Из Украины в Израиль пытались вывезти крупную партию масок
- 13:56 «Отрезали половину тела»: солист группы «Руки вверх!» рассказал о страшной болезни
- 13:52 Как украинцам без авто выехать из Польши: дипломаты дали совет
- 13:33 Когда ждать доллар по 30: эксперты дали неутешительный прогноз
- 13:31 Ночные морозы и штормовой ветер: синоптик рассказала о погоде 25 марта
- 13:27 В Польше наказали украинцев, нарушивших карантин
- 13:25 Коронавирус в Украине: на Буковине — еще 13 заболевших COVID-19
- 13:15 Крещатик не узнать: как выглядит опустевший центр Киева во время карантина (фоторепортаж)
- 13:01 Ажиотаж в магазинах: Супрун рассказала, как хранить крупы и чем полезны каши
Босс UFC выставил снимок «состарившихся» Хабиба и Фергюсона и нашел новое место для их боя (фото)
Президент промоушена UFC Дана Уайт в своем Twitter разместил забавное фото «постаревших» бойцов Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, пошутив насчет очередного переноса боя, намеченного на 18 апреля.
«Я тоже переживал по поводу этого боя. Но я сделаю это», — написал Дана Уайт.
Заодно босс UFC заявил, что нашел место для проведения турнира UFC 249, главным событием которого и станет уже срывавшийся четыре раза поединок Нурмагомедов — Фергюсон. Правда, мероприятие пройдет без зрителей.
«Я знаю, где это будет, но еще не готов сказать. Там не будет никаких фанатов. Это закрытое мероприятие», — приводит слова Даны Уайта MMAJunkie.
Поговаривают, что если дуэль россиянина и американца и состоится в срок, то пройдет она в ОАЭ. Как известно, бой должен был состояться в Бруклине, но из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия в штате Нью-Йорк отменили.
Кстати, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обеспокоен ситуацией вокруг переноса UFC 249, где он должен подраться с Тони Фергюсоном.
«Мы с Абдуллой пашем, и не можем понять, что происходит вообще. Где деремся и деремся ли вообще, а как на счет весогонки? И место проведения боя? Такого я себе не представлял. UFC 249, что ты такое?» — написал Хабиб Нурмагомедов, уже вернувшийся из США в Россию.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у Конора Макгрегора из-за коронавируса умерла тетя.
Фото MMAJunkie
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.