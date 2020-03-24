Самоизолировался: вернувшийся из Италии украинец поселился в бусе на берегу речки

Украина

Мужчина, работающий водителем-экспедитором на частном предприятии, вернувшись из командировки в Италию, которая стала сейчас мировым лидером по темпам распространения коронавируса, решил не подвергать семью и близких опасности и самоизолировался на берегу речки Горынь.

— Олег давно возит грузы фурой с рефрижератором по Украине и в Европу, — рассказала «ФАКТАМ» супруга дальнобойщика Оксана. - В Италию выезжал, когда Ломбардия, в которой активно распространялся коронавирус, уже была «красной», но при этом остальные регионы были открыты. Далеко на территорию страны муж не въезжал — разгрузился недалеко от границы со Словенией. Спустя несколько часов граница закрылась. Понадобилось четверо суток, чтобы людей, попавших в форс-мажорные обстоятельства, пропустили в Польшу. А уже оттуда по выделенному коридору их направили в Украину.

Олег позвонил и сказал, что домой не приедет. «Я видел, что делается в Европе, поэтому лучше будет мне побыть где-нибудь самому», — объяснил и попросил приготовить ему теплые вещи. При этом никаких симптомов вирусного заболевания у него не наблюдалось.

Олег изолировался в собственном бусе, который поставил на берегу речки Горынь в селе Микулин, где живут его родители. Рядом разбил палатку. С собой у него были небольшие газовые баллоны, с помощью которых готовил себе еду из припасенных продуктов. Хотя мама приносила ему домашнюю еду и оставляла на расстоянии трех метров от него. Развлекался тем, что ловил рыбу.

Но добровольную обсервацию мужчины прервали ударившие морозы и выпавший снег. Сердце Оксаны не выдержало, и она настояла на возвращении супруга домой.

— В тех природных условиях точно можно было подхватить воспаление легких, — говорит Оксана. — Поэтому с воскресенья, 22 марта, Олег прервал самоизоляцию и перебрался домой, а я с двумя детьми — шести и девяти лет — приняла на себя обязательство никуда не выходить за пределы подворья и находиться под наблюдением семейного врача. Каждое утро докладываем ему о состоянии здоровья. Слава Богу, с нами все в порядке. Думаю, если бы муж привез с собой коронавирус, он уже как-то себя проявил бы.

— Тестирование не проходили?

— Так тестов нет! Проверяют ведь только тех, у кого проявляются симптомы вирусного заболевания. Надеюсь, в ближайшее воскресенье, если ничего не случится, мы сможем снять ограничения в передвижении. Это будет семнадцатый день, как Олег вернулся в Украину.

— Кто вас обеспечивает продуктами?

— У нас есть взрослая дочь, которая живет самостоятельно. Необходимое она оставляет возле входной двери.

— Что рассказывал муж об остановке в Европе? Что его поразило больше всего?

— Пустыня! Говорит, Европа опустела. Все закрыто, людей на улицах почти нет. А по национальным дорогам даже машины не ездят…

— Поступок нашего земляка — очень мотивационный, — говорит гощанский поселковый голова Николай Панчук. — Это очень скромный, порядочный человек, прекрасный семьянин. И этот случай показал, что он думает об окружающих его людях больше, нежели о себе.

К сожалению, далеко не каждый обладает такой сознательностью. А наше правительство, разрешая пересечение границы тысячам украинцев из зарубежья, совершенно не позаботилось об их безопасности и безопасности нации. Хотя можно было сделать все максимально просто: разместить людей на обсервацию в пустующих приграничных гостиницах, обеспечить им психологическую помощь. Организовать питание для них можно было бы за счет государственного и местных бюджетов, а также бизнеса. Это было бы гораздо дешевле, нежели лечить заболевших.

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И потом обсервация сняла бы с вернувшихся в Украину клеймо изгоев. Ведь сегодня этих людей сторонятся, в их адрес звучат нелицеприятные слова.

Теперь правительство требует от местной власти собирать сведения о вернувшихся заробитчанах. Достоверные данные мы можем взять разве что в миграционной службе. Но получить их нереально, поскольку это считается разглашением личных данных. Остается апеллировать к общественности и просить людей сообщать по телефону горячей линии о прибытии из-за границы их соседей, знакомых… Однако люди боятся даже называть себя. Недавно одна женщина сообщила, что супружеская пара, вернувшаяся с заработков, не соблюдает требуемых условий карантина: муж лежит с температурой, а жена выходит в общественные места. Когда же к ним наведались представители соответствующих служб, их не пустили в дом, ссылаясь на неприкосновенность частной собственности. В другой семье контролеров обозвали матерными словами. И ничего ведь не сделаешь. В общем, замкнутый круг…

А сегодня нам, как никогда, нужны сознательность каждого и объединение.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Житомире у вернувшегося из-за рубежа мужчины выявили коронавирус.

А в Киеве заболел 50-летний мужчина, который недавно посещал Швейцарию.

Фото со страницы Гощанского сельсовата в Facebook

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