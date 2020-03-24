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Роналду с агентом передали на борьбу с коронавирусом 1 млн евро: их именами назовут отделение больницы
Футболист «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду и его агент Жорже Мендеш пожертвовали более 1 млн евро трем отделениям интенсивной терапии в больницах Лиссабона и Порту, где находятся пациенты, зараженные коронавирусом, сообщает JuveFC.
Как информирует источник, в знак благодарности новое отделение интенсивной терапии в одной из больниц Порту будет названо в честь Криштиану Роналду и Мендеша.
Напомним, что Роналду, сдавший отрицательный тест на коронавирус, находится на карантине на родной Мадейре. Он, в частности, показал своим детишкам, как дезинфицировать руки. У трех его одноклубников — Ругани, Матюиди и Дибалы — был обнаружен коронавирус.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форвард «Баварии» Роберт Левандовски и его супруга пожертвовали 1 млн евро на борьбу с коронавирусом.
Фото Getty Images
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