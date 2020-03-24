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Происшествия

В Николаеве пьяные полицейские ранили мужчину: в ГБР рассказали подробности скандала (фото)

20:49 24 марта 2020 96
Автомобиль
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

Вечером 21 марта в ходе конфликта во дворе многоэтажки по улице Героев Украины полицейские подстрелили мужчину. По одной из версий, он был из группы хулиганов, которая якобы напала на полицейских, и они вынуждены были стрелять на поражение. Эта версия не подтвердилась. Более вероятной оказалась та, которую ныне отрабатывают следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве. Согласно этой версии оба стража порядка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили справить нужду возле автомобиля. Владелец авто в это время находился на балконе своей квартиры и сделал полицейским замечание. Те ответили нецензурной бранью. Хозяин машины вышел на улицу, где конфликт перерос в драку, в ходе которой один из полицейских сделал по мужчине три выстрела из травматического оружия. В результате потерпевший получил ранения и ушиб головы.

Как сообщили в ГБР, в настоящее время открыто уголовное производство по факту хулиганства с применением огнестрельного оружия инспектором и старшиной роты полиции особого назначения Главного управления Нацполиции в Николаевской области (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Николаевской области.
В случае доказательства вины правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Одессе трое полицейских похитили женщину и требовали у нее крупную сумму в инвалюте.

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