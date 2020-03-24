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Спорт

Легендарный Паоло Мальдини из-за коронавируса не чувствует вкусы и запахи (видео)

21:58 24 марта 2020 153
Паоло Мальдини
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Легенда мирового футбола, 51-летний экс-капитан «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини, у которого, как и у его сына Даниэля, диагностировали коронавирус, рассказал, как протекает его болезнь.

«Я чувствую себя неплохо. Худшее позади. Еще немного кашляю. Сухой кашель, как вы можете слышать. Не чувствую вкусы и запахи, надеюсь, они вернутся. В общем, это все похоже на грипп, только тяжелее. Но это явно не обычный грипп. Я знаю свое тело. Спортсмен идеально знает себя. Такого никогда не было: очень сильная боль, давление в груди. Это новый вирус. Организм борется с врагом, которого не знает», — заявил пятикратный победитель Лиги чемпионов в Instagram.

При этом экс-одноклубник и друг Андрея Шевченко не знает, от кого именно он заразился.

«У жены долго была простуда, очень странная, она три недели провела в постели. Но это было еще в середине февраля. Кристиан, наш старший сын, живет с нами, он тоже болел. Ему было хуже всех в семье. У меня первые симптомы появились 5 марта. Боль в суставах и мышцах. Жар, температура была 38,5. На следующий день мне нужно было ехать на базу в Миланелло, но я остался дома. Футболистов «Милана» не видел две недели. Из них никто не заражен.

Не судите меня, но мне легче от того, что моих родителей в этот момент нет рядом. Хотя я бы все отдал, чтобы папа побыл со мной (знаменитый футболист и тренер Чезаре Мальдини умер в апреле 2016 года — Авт.) хотя бы на пять минут. Мама ушла вместе с ним, спустя три месяца. Но если бы они сейчас жили с нами, я бы очень переживал", — рассказал Паоло Мальдини в интервью Corriere dello Sport.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший тренер «Милана» Фатих Терим заболел коронавирусом.

Фото Instagram

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