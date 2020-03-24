25 марта 2020

Знаменитая английская фарфоровая мануфактура Wedgwood известна такой техникой изготовления посуды и предметов быта, что любой коллекционер издалека легко может отличить её изделия от других. Как правило, это шкатулки, вазы, чайные сервизы одного матового цвета (синего, салатового, зелёного, даже чёрного), украшенные контурами белых узоров. Этот потрясающе красивый сервиз я много лет назад привёз из небольшого английского городка, в котором тогда учился наш сын.

Ни один коллекционер фарфора, не посмотрев на клейма, проставленные на каждом предмете сервиза, не поверит, что это произведение в китайском стиле сделано на фабрике Wedgwood. Тем-то этот чайный набор и исключителен. Но показать его вам я решил ещё и вот почему.

В последнее время коронавирусная лихорадка, захлестнувшая весь мир, заставляет всех нас переживать страхи, которые все больше и больше выматывают каждого своим затяжным характером и неопределенностью их преодоления. В связи с этим мне припомнилась одна старая китайская притча. Пришёл к мудрецу юноша, давно уже страдавший непреодолимым чувством страха, за советом, как от этого можно избавиться. Усадил его мудрец за чайный столик, налил свежезаваренного чая и предложил угощаться вкусным печеньем, а сам отправился во двор:

- Я там подожду тебя.

Насытившись угощением, юноша открыл дверь в соседнюю комнату, но, увидев там свирепого тигра, тут же ее захлопнул. Тигр дико носился по комнате, ввергая гостя в неистовый ужас. С обидой юноша думал: как же мудрец мог оставить его наедине с таким страшным зверем? Наконец, догадавшись, что тигр заснул, юноша на цыпочках прокрался мимо него и оказался во второй комнате.

Там вдруг он обнаружил голодного волка, злобно оскалившего пасть с острыми зубами. Пошарив по карманам, испуганный юноша нашёл несколько печенек и, пока затихший волк поглощал их, быстро перебежал в третью комнату. Тут к прыжку на него уже была готова большая ядовитая змея. Заметив прислонённый к стене меч, юноша, преодолевая ужас перед жуткой рептилией, успел схватить его и отсечь змее голову.

Когда он оказался во дворе и громко возмутился тем, что мудрец подверг его таким испытаниям, спокойно наблюдавший за ним старик сказал:

- Страхи преследуют нас повсюду. Но теперь ты понимаешь, что с одними нужно, приспособившись, мирно сосуществовать. Другие, поразмыслив, можно просто приручить. А третьи, хочешь ты того или нет, приходится только побеждать…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш