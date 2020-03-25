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У одноклубника Малиновского и пяти футболистов «Портсмута» выявлен коронавирус
У 27-летнего голкипера итальянской «Аталанты» Марко Спортьелло (на фото) обнаружен коронавирус, сообщает официальный сайт клуба из Бергамо.
Отметим, что это первый случай заражения COVID-19 партнерами по команде полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского, находящегося на карантине в Италии с женой и маленьким ребенком. Отмечается, что вратарь, который в текущем сезоне провел за «Аталанту» четыре поединка и пропустил шесть мячей, на данный момент не испытывает никаких симптомов заболевания.
Напомним, что ранее четыре сотрудника «Аталанты» (массажист и администратор юношеских команд, а также два тренера клубной академии) умерли от коронавируса.
В свою очередь, английский «Портсмут», претендующий на выход со второго по силе дивизиона в премьер-лигу, подтвердил заражение коронавирусом пяти своих футболистов.
Очередным игроком, сдавшим положительный тест на COVID-19, стал Росс Маккрори. Ранее вирус диагностировали у Джеймса Болтона, Энди Кэннона, Хаджи Многа и Шона Раггетта. Все пять футболистов находятся в изоляции несмотря на то, что симптомы коронавируса у них слабые или отсутствуют.
Отметим, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране серьезных ограничений в связи с пандемией.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный экс-футболист сборной Италии Паоло Мальдини рассказал, как борется с коронавирусом.
Фото ФК «Аталанта»
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!