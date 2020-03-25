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Многим сейчас тревожно, но...
О том, как изменилась жизнь украинцев в связи необходимостью всем миром противостоять распространению опасного вируса, и что в новых условиях «люди остаются людьми» и готовы помогать друг другу, написала на своей странице в соцсети журналист Анна Молчанова.
«Многим сейчас тревожно — это факт. Жизнь изменилась: новые потребности, условия, реалии. Делать прогнозы, что будет завтра, — дело неблагодарное. Но как же здорово видеть, что люди остаются людьми.
Сегодня одна киевлянка написала в местную группу: «Моя мама пошила маски и отнесла в магазин. Спрашивайте у охраны — это бесплатно!», другая девушка готова просто шить маски из вашего материала.
Ещё один человек сообщил, что утром может подвезти медиков в Александровскую больницу.
Ещё один — что поможет в пределах района мамам с маленькими детьми, старикам — свозить в аптеку, больницу, банк
Врачи готовы консультировать онлайн — тоже бесплатно! Только бы вы соблюдали карантин (об этой инициативе смотрите вчерашний пост).
На фоне происходящего дурдома во многих властных структурах — это мегакруто. Вроде бы мелочь, не те масштабы, но все зарождается с малого.
Помогайте друг другу! Прорвемся", — написала журналистка в Facebook.
Ранее соучредитель аналитического центра «Украинский институт будущего», директор программы «Экономика» Анатолий Амелин написал на своей странице в Facebook, что сегодня люди полностью уходят в виртуальный мир. «Свобод у граждан будет меньше, а власть будет сильнее контролировать народ — под предлогом его безопасности», — считает Амелин.
А журналист Ирина Ромалийская, которая живет и работает в Праге рассказала на своей странице в соцсети о том, как борются с COVID-19 в Чехии.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.