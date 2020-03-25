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Наша фракция готова голосовать за необходимые для страны и людей законы, — Бойко
У страны нет времени ждать. Мы готовы голосовать за необходимые для страны и людей законы. Об этом сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За життя» Юрий Бойко заявил в эфире телеканала 24 марта.
Политик подчеркнул, что в ближайшее время нужно провести внеочередное заседание Верховной Рады и внести изменения в госбюджет-2020, чтобы увеличить финансирование медицины и медработников, обеспечить социальную защиту людей и поддержку экономики страны. Но предостерег власть от попытки использовать внеочередное парламентское заседание как площадку для голосования за решения, которых требуют внешние кредиторы (речь идет о законопроекте об открытии рынка земли).
«Оппозиционная платформа — За життя» разработала пакет антикризисных мер, которые необходимы для экономики, для бизнеса, для людей, для восстановления отечественной медицины. Сегодня это общие задачи для всех ответственных политиков. Мы готовы их обсуждать с коллегами по парламенту, принять участие во внеочередном заседании и голосовать за принятие таких решений. Но мы категорически не будем поддерживать законы, которые диктует МВФ. В частности, о продаже земли", — сказал сопредседатель фракции.
Юрий Бойко подчеркнул, что, если требования МВФ идут вразрез с безопасностью страны, они не должны приниматься парламентом.
«В мире сейчас распространение нового вируса. Это непредвиденный, форс-мажорный случай. Сейчас правительство должно по-другому, очень ответственно и серьезно подойти к переговорам с МВФ. Мы ведь лишнего не требуем, мы, как любая страна, должны защищать себя и своих людей. Если требования Международного валютного фонда идут вразрез с задачей поддержания отечественной экономики, если возникают ограничения для помощи людям, такие условия не могут быть приняты», — сказал народный депутат.
Он также акцентировал внимание на мерах безопасности при подготовке и проведении внеочередного заседания ВР.
«Учитывая, что тесты выявили вирус у нескольких членов парламента, нужно принять все меры, чтобы работа Верховной Рады не подвергала угрозе здоровье многих людей, которые обеспечивают парламентский процесс, и их семей. Нужно искать приемлемую форму», — отметил Бойко.
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