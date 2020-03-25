Происшествия

Под Киевом лоб в лоб столкнулись легковушка и фура: эксклюзивные фото с места смертельного ДТП

Это жуткое ДТП произошло во вторник, 24 марта, после полудня на 63-м километре дороги Киев — Знаменка (Киевская область). Как стало известно «ФАКТАМ», 55-летний водитель BMW 730 не справился с управлением. В результате легковушка выскочила на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с фурой DAF.

От сильного удара немецкую легковушку буквально смяло, в результате чего водитель BMW получил серьезные травмы и до приезда на место медиков «скорой» скончался.

Сейчас полиция устанавливает причины, по которым BMW оказался на встречной полосе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на трассе Киев — Харьков микроавтобус опрокинул грузовик. Семь человек оказалось в больнице.

А в Днепровском районе Киева водитель такси на пешеходном переходе сбил женщину с 6-летним ребенком. Мальчика в тяжелом состоянии отправили в больницу.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО, специально для «ФАКТОВ»

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