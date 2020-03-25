Игрок «МЮ» исполнил странную мечту своей жены, надев золотистое платье (фото)

Спорт

Вынужденный карантин, в который отправили футболистов практически по всему миру и приостановили национальные чемпионаты, далеко не на всех влияет положительно.

К примеру, защитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Швеции Виктор Линделеф решил надеть… золотистое женское платье. «9:55 утра. Спасибо за твою искреннюю любовь и поддержку все эти годы. У меня была мечта, и ты всегда заставлял меня верить, что это возможно. Сильно тебя люблю», — написала супруга игрока Майя Нильссон на своей странице в Instagram.

Отметим, что Линделеф женат на Майе Нильссон с 2017 года. Пара воспитывает сына, которому 24 марта исполнился 1 год.

Добавим, что футболист сборной Швеции выступает за «МЮ» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне провел за «красных дьяволов» во всех турнирах 35 матчей, забив 1 мяч.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что минское «Динамо» на время пандемии «подписало» Роналду, Месси и еще нескольких звезд европейского футбола.

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