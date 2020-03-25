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Спорт

Белорусский клуб на время пандемии «подписал» Роналду и Месси: забавные фото

12:30 25 марта 2020 109
Роналду и Месси в Динамо Минск
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Несмотря на то, что практически все футбольные чемпионаты приостановлены по всему миру из-за пандемии коронавируса, а УЕФА перенес на год запланированный на июнь-июль Евро-2020, в соседней Беларуси продолжают, как ни в чем не бывало, играть в футбол с допуском зрителей на стадионы.

В связи с этим минское «Динамо» решило пофантазировать и на время карантина «подписать» в свои ряды футбольных звезд. «Беларусь осталась единственной футбольной страной на нашей планете. На днях Александр Глеб говорил о том, что весь мир теперь имеет волшебную возможность познакомиться с нашим чемпионатом. А что, если Месси и Роналду все-таки приедут в Беларусь? А вместе с ними еще парочка крутых ребят? Мы готовы!» — написали журналисты минского клуба на своей странице в Instagram, «одев» в динамовскую форму Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Эдена Азара, Роберта Левандовски и Давида Луиса.

Отметим, что в высшей лиге чемпионата Беларуси играют 23 наших соотечественника. В частности, Артем Милевский и Александр Нойок на старте сезона выиграли в составе брестского «Динамо» Суперкубок страны, а вот тренер Юрий Вернидуб, в конце мая прошлого года покинувший луганскую «Зарю», которую возглавлял с ноября 2011-го, неудачно стартовал в чемпионате с солигорским «Шахтером», уступив на домашней арене «Торпедо-БЕЛАЗ» (0:1).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный Майк Тайсон нашел оригинальный способ заработка в карантине.

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