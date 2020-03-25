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Деньги

"Споткнувшийся" доллар снова ушел в отрыв: курс НБУ на 26 марта

18:51 25 марта 2020 158
курс доллара
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

После небольшого снижения 24 марта курс доллара и евро снова пошел в рост. Национальный банк на 26 марта повысил курс с 27,77 UAH/USD до 27,96 UAH/USD.

Такие же тенденции демонстрирует европейская валюта. Курс евро от НБУ на 26 марта составит 30,26 UAH/EUR вместо 30,11 UAH/EUR днем ранее.

курс

Новые курсы от НБУ отражают происходящее на межбанковском рынке. Курс доллара там пошел в рост, закрылись торги 25 марта на показателях 27,99/28,05 грн за доллар.

Опрошенные «ФАКТАМИ» валютные эксперты считают, что для устойчивости гривни сильным ударом стало введение карантина. Аналитики уверены: на фоне туманных перспектив для украинской экономики национальная валюта продолжит девальвировать. Об этом в статье «Когда ждать доллар по 30: эксперты дали неутешительный прогноз».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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