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"Споткнувшийся" доллар снова ушел в отрыв: курс НБУ на 26 марта
После небольшого снижения 24 марта курс доллара и евро снова пошел в рост. Национальный банк на 26 марта повысил курс с 27,77 UAH/USD до 27,96 UAH/USD.
Такие же тенденции демонстрирует европейская валюта. Курс евро от НБУ на 26 марта составит 30,26 UAH/EUR вместо 30,11 UAH/EUR днем ранее.
Новые курсы от НБУ отражают происходящее на межбанковском рынке. Курс доллара там пошел в рост, закрылись торги 25 марта на показателях 27,99/28,05 грн за доллар.
Опрошенные «ФАКТАМИ» валютные эксперты считают, что для устойчивости гривни сильным ударом стало введение карантина. Аналитики уверены: на фоне туманных перспектив для украинской экономики национальная валюта продолжит девальвировать. Об этом в статье «Когда ждать доллар по 30: эксперты дали неутешительный прогноз».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».