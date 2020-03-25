Известный украинский спортсмен перенес три операции после страшного ДТП (фото)

Спорт

Известный украинский легкоатлет, обладатель Кубка мира по спортивной ходьбе Руслан Дмитренко, серьезно пострадавший 21 марта в страшном ДТП под Киевом, рассказал о своем самочувствии и намерении вернуться в спорт.

Чудом избежавший повреждения внутренних органов спортсмен, которому 22 марта исполнилось 33 года, уже перенес три операции и готовится еще к одной — на раздробленной пятке.

Пресс-офицер Федерации легкой атлетики Украины Ольга Николаенко на своей странице в Facebook приводит рассказ Руслана Дмитренко из больничной палаты.

«К счастью, внутренние органы после аварии цели, сотрясения нет. Ни ребра, ни внутри ничего не болит. Но обе ноги и левая рука пострадали.

Вчера занимались левой стороной. Только на большом пальце ноги было три перелома со смещением. Сверлили, поставили скобы (точно не знаю, как правильно их назвать…). Они держат сустав, и чтобы палец в дальнейшем работал, их со временем нужно будет убрать.

После этого перешли к колену. На рентгене не было заметно, но томография показала, что там много осколков. Поэтому колено пришлось собирать. Для того чтобы собрать все кусочки и зафиксировать их, мне поставили так называемый крабик. Но он довольно массивный и долго стоять не может, поэтому, когда все заживет и срастется, его достанут и поставят обычную пластину. Когда именно это будут делать, пока сложно сказать. Все будет зависеть от того, как будет срастаться.

Пока занимались пальцем и коленом, я был в сознании. Мне сделали эпидуральную анестезию, ничего не чувствовал, только слышал, как сверлят, как будто на стройке. А потом даже не заметил, когда меня «вырубили» и перешли к левой руке. Она тоже была «покорежена», было смещение. Везде поставили штифты. Оставят их или нет, пока врачи не берутся говорить. Опять же, зависит от того, как все срастется и будет двигаться.

От наркоза отошел нормально. Врачи говорят, лишь немного отжег. Утром уже позавтракал. Единственное, что после операции еще на обезболивающих, без них сложно.

В зависимости от того, как буду чувствовать себя завтра, врач решит, отпустить меня домой к следующей операции или еще оставить в клинике. Правую пятку не смогут делать, пока не сойдет отек. Это не раньше следующей недели. Она полностью раздроблена, и ее нужно будет собирать по кусочкам.

Сейчас карантин, в больницу, где я лежу, никого не пускают, даже мою семью. Лиля (жена) у меня молодец, она держится, хотя ей и сложно. Занимается многими вопросами, со всеми на телефоне.

Очень положительно удивлен тем, что так много людей откликнулись. С такой поддержкой мне даже психолог не нужен!

Я намерен вернуться в спорт. Собственно, поэтому мы и обратились именно к этому врачу. Он высококвалифицированный, работает со спортсменами и очень хорошо в этом разбирается", — рассказал Руслан Дмитренко.

Руслан уже перенес три операции

К слову, семья украинского легкоатлета благодарит всех за поддержку и просит оказать помощь в сборе средств на длительную реабилитацию Руслана Дмитренко. «Хочу выразить слова благодарности всему медперсоналу и хирургам, всем, кто нас поддерживал и продолжают поддержку в это нелегкое время. Еще ожидается операция на правой ноге и длительная реабилитация. Карта Приватбанк 5168 7450 1206 6970 Дмитренко Лилия Сергеевна», — написала на своей странице в Facebook супруга известного спортсмена.

Руслан Дмитренко верит, что восстановится после травм и вернется в большой спорт

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпионка Украины по легкой атлетике сбила насмерть женщину на переходе.

Фото Facebook

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