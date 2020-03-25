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В знаменитом киевском монастыре начали изготавливать антисептик для бедных
Из-за коронавируса вырос спрос на антисептики. В столичных аптеках днем с огнем не сыскать дезинфекторов и спиртсодержащих веществ. В Выдубицком монатыре в Киеве подошли к решению проблемы творчески. Там создали мини-лабораторию по изготовлению самодельного антисептика, сообщает BBC .
Священнослужители ПЦУ изготавливают и разливают антисептик по бутылочкам — получается до трех тысяч флаконов в день. Нужные ингредиенты покупают через интернет, а соединяют их по рецепту, опубликованному Всемирной организацией здравоохранения. Полученную жидкость раздают бесплатно бедным, бездомным и пенсионерам.
В монастыре объяснили: так как приобрести для всех защитные маски по приемлемой цене не успели, к изготовлению антисептика допущен лишь ограниченный круг людей. Послушники готовы так работать до конца карантина при условии, что будет сырье. Монастырь готов принять помощь от тех, кто может передать необходимые ингредиенты для создания столь важного продукта.
Ранее сообщалось, что на Волыни подпольный цех выпускал тонны фальсифицированного антисептика, а при дезинфекции рук средством, которое можно не только купить, но и приготовить в домашних условиях, следует помнить, как правильно пользоваться антисептиком.
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